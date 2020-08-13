Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200813/1575722119.html
Роскачество обнаружило в меде следы антибиотиков
Роскачество подвело итоги исследования меда на российском рынке, в продукции ряда торговых марок были обнаружены следовые (стремящиеся к нулю) количества... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T08:31
роскачество
еда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575238791_0:210:2313:1511_1400x0_80_0_0_37440a0a00681f364d14bdbebe83af9b.jpg
https://ria.ru/20200809/1575541295.html
https://ria.ru/20200806/1575439655.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575238791_0:210:2313:1511_1400x0_80_0_0_37440a0a00681f364d14bdbebe83af9b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575238791_0:208:2313:1943_1400x0_80_0_0_b75af271203d70644ea62cb60d69a504.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575238791_128:0:2175:2047_1400x0_80_0_0_770cbc798da79fcb6b0467b7abe25c33.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роскачество, еда

Роскачество обнаружило в меде следы антибиотиков

08:31 13.08.2020
2864
© Depositphotos / Venge.mail.uaМед в банке с диппером
Мед в банке с диппером
© Depositphotos / Venge.mail.ua
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Роскачество подвело итоги исследования меда на российском рынке, в продукции ряда торговых марок были обнаружены следовые (стремящиеся к нулю) количества антибиотиков, говорится в сообщении организации.
Роскачество исследовало мед 46 торговых марок, 45 из них - мед, произведенный в России, одна торговая марка - австрийская. "Результаты лабораторных исследований показали, что в меде 19 торговых марок содержатся следовые количества (стремящиеся к нулю) антибиотиков, как включенных, так и не включенных в гигиенические требования технического регламента Таможенного союза", - говорится в сообщении.
Организация отмечает, что антибиотики могут попасть в мед либо из-за несоблюдения пчеловодом инструкции по применению ветпрепарата, либо из-за использования антибиотиков из обычной аптеки.
"Роскачество выявило следовые количества пестицида на уровне погрешности в продукции только 1 торговой марки. Обнаруженные количества не представляют опасности для здоровья человека. Можно сделать вывод о том, что у большинства производителей строгий входной контроль: сырье тщательно проверяют на производстве, а мед собирался в благоприятных экологических условиях", - добавляется в релизе.
Посетитель у прилавка гипермаркета
9 августа, 04:07
Эксперт рассказал, как распознать, что срок годности продукта перебит
При этом эксперты не обнаружили генно-модифицированные ингредиенты или потенциально небезопасные вещества (мышьяк, тяжелые металлы). В меде 43 торговых марок выявлены различные нарушения как обязательных требований технического регламента и ГОСТов, так и несоответствие требованиям опережающего стандарта Роскачества. В продукции двух торговых марок было выявлено превышение содержания канцерогена - оксиметилфурфурола.
Роскачество в своем сообщении также затронуло проблему фальсификации продукции. Организация отмечает, что на данный момент в ГОСТе есть определение термина "мед натуральный", но ни в техрегламенте, ни в самом ГОСТе нет общего определения "меда".
Розовое игристое вино
6 августа, 12:30
Названы популярные у россиян вина
"В требования опережающего стандарта Роскачества были введены показатели (маркеры фальсификации), которые, по мнению экспертов, позволяют дать объективную оценку продукту (меду) относительно фальсификации - это активность сахаразы, инвертазное число и содержание С-4 сахара", - сообщила замруководителя Роскачества Елена Саратцева, слова которой приводятся в релизе.
Анализ меда показал, что указанные несоответствия были обнаружены в продукции 10 торговых марок. "В результате исследования в 22 торговых марках эксперты обнаружили несоответствие заявленного сорта меда фактическому - это также является видом фальсификации", - добавляет организация.
2234265
Обсудить 1
РоскачествоЕда
Рекомендуем
Мужчина на рабочем месте
В Подмосковье трудоустроили почти тысячу иностранцев, потерявших работу
Пустая больничная койка
Названы признаки приближающейся смерти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Эксперт спрогнозировал поворот Минска на восток
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Названа основная версия следствия по делу Легкоступовой, впавшей в кому
Телеведущий Владимир Познер
Познер рассказал о реакции Лукашенко на едкую реплику в его адрес
Мишустин предложил чиновникам заглянуть к офтальмологу
Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение
Ученицы в школьном кабинете
Прическу первоклассниц признали опасной
Рост экономики
Моор: промышленность в Тюменской области демонстрирует уверенный рост
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Белорусские экс-спецназовцы выбросили форму
Российские рубли
Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
В Чехии ответили на призыв Помпео отказаться от сотрудничества с Россией
Певица Алсу
"Все возвращается": Алсу неоднозначно ответила хейтерам
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Эксперт рассказал, зачем блокировать функцию бесконтактной оплаты картой
Кадр из трейлера к фильму Северный ветер
Вышел тизер фильма "Северный ветер" Литвиновой о загадочном женском клане
Директор ГУП РК Крымавтодор Дмитрий Кривенко
Аксенов поручил уволить главу "Крымавтодора"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Мишустин выступил за доступность цен на электроэнергию для жителей ДФО
05:24Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
05:16Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко
04:57Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
04:37Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
04:35Семья Дегтярева прилетела в Хабаровск
04:22РБК: опрос показал скептицизм врачей в отношении вакцины от коронавируса
04:10Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России
04:00Когда нужно отказаться от цветных контактных линз
03:27Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"
03:23Злостных автохулиганов предложили лишать прав
03:21Эксперт рассказал, как распознать мошенника на онлайн-досках объявлений
03:20Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией
03:19Зритель заметил ляп в "Парке Юрского периода" через 27 лет после премьеры
03:16Концентрация токсичного бензола в атмосфере МКС не угрожает экипажу
02:48Турагенты сообщили, как в Турции гиды вынуждают гостей покупать экскурсии
02:34В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сичи"
02:23СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол
02:20CNN: Пентагон сформирует рабочую группу по изучению НЛО
02:20Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
Лента новостейМолния