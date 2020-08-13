Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200813/1575721845.html
Познер рассказал о реакции Лукашенко на едкую реплику в его адрес
Телеведущий Владимир Познер рассказал о своем неоднозначном высказывании 25-летней давности в адрес Александра Лукашенко и последовавшей на это реакции... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T11:12
александр лукашенко
владимир познер
борис березовский
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/98192/94/981929431_0:136:3158:1912_1400x0_80_0_0_b20a46fd55ca9bfe2421db7e125060a6.jpg
https://ria.ru/20200812/1575699751.html
Похоже Познер гордится своим хамством даже через четверть столетия. Поскольку на РИА надо говорить о других или хорошо или ничего,тоже о нем промолчу.
471
Давайте все о Познере молчать! Ведь, как давно его учила мама, Хозяина лишь нужно восхвалять, Не замечая глупости и срама. Поэтому сегодня промолчим О познеровском к русскости презреньи, О том, как справедливо мы хотим Подвергнуть русофоба осужденью.
416
41
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/98192/94/981929431_0:136:3158:1912_1400x0_80_0_0_b20a46fd55ca9bfe2421db7e125060a6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/98192/94/981929431_214:0:2945:2048_1400x0_80_0_0_c990d5aae94c8f1c5dff3954d335919b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/98192/94/981929431_555:0:2603:2048_1400x0_80_0_0_5efd9e9e49b08d105f9b5dc2e98ff334.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, владимир познер, борис березовский, белоруссия, в мире

Познер рассказал о реакции Лукашенко на едкую реплику в его адрес

07:36 13.08.2020 (обновлено: 11:12 13.08.2020)
278775
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Познер
Телеведущий Владимир Познер
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Телеведущий Владимир Познер. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер рассказал о своем неоднозначном высказывании 25-летней давности в адрес Александра Лукашенко и последовавшей на это реакции президента Белоруссии. Соответствующую запись он разместил в личной колонке на сайте "Познер Online".
По словам Познера, случай произошел на встрече 20 российских журналистов с белорусским лидером, организованной Борисом Березовским.
Во время ужина гостям было предложено сказать тост в знак благодарности "за радушный прием". "Я хорошо помню, что сказал я, когда очередь дошла до меня: "Моя мама научила меня тому, что когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего". Сказал и сел", — рассказал он.
Телеведущий добавил, что в ответ Лукашенко "только выразительно посмотрел" на него, ничего при этом не сказав, в то время как Березовский "был раздражен и пытался сгладить" его слова.
Владимир Спиваков
12 августа, 16:36Протесты в Белоруссии
Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена
407116252137461
Обсудить 41
Александр ЛукашенкоВладимир ПознерБорис БерезовскийБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Похоже Познер гордится своим хамством даже через четверть столетия. Поскольку на РИА надо говорить о других или хорошо или ничего,тоже о нем промолчу.
13 августа, 08:07
и иван иванов первый
4241030133
Давайте все о Познере молчать! Ведь, как давно его учила мама, Хозяина лишь нужно восхвалять, Не замечая глупости и срама. Поэтому сегодня промолчим О познеровском к русскости презреньи, О том, как справедливо мы хотим Подвергнуть русофоба осужденью.
13 августа, 08:16
Руслан Тлеуж
378920225
Рекомендуем
Российские рубли
Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы
Акция протеста в Минске после президентских выборов
Почему Лукашенко не может проиграть Майдану
Столкновения протестующих с ОМОНом в Бресте
В Бресте милиция открывала по протестующим огонь на поражение
Мишустин предложил чиновникам заглянуть к офтальмологу
Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
В Чехии ответили на призыв Помпео отказаться от сотрудничества с Россией
Директор ГУП РК Крымавтодор Дмитрий Кривенко
Аксенов поручил уволить главу "Крымавтодора"
Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов
ЦИК Белоруссии опубликовал результаты голосования в Минске
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
"Меня "любят" на Западе". Накажут ли Лукашенко за разгон протестов
Пустая больничная койка
Названы признаки приближающейся смерти
Иосиф Пригожин
Пригожин раскритиковал Спивакова за отказ от врученного Лукашенко ордена
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Белорусские экс-спецназовцы выбросили форму
Храм Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби
В Таиланде пьяная туристка разделась и осквернила буддийский храм
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
Логотип компании Яндекс
Вооруженные люди заблокировали офис "Яндекса" в Минске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
05:16Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко
04:57Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
04:37Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
04:35Семья Дегтярева прилетела в Хабаровск
04:22РБК: опрос показал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
04:10Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России
04:00Когда нужно отказаться от цветных контактных линз
03:27Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"
03:23Злостных автохулиганов предложили лишать прав
03:21Эксперт рассказал, как распознать мошенника на онлайн-досках объявлений
03:20Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией
03:19Зритель заметил ляп в "Парке Юрского периода" через 27 лет после премьеры
03:16Концентрация токсичного бензола в атмосфере МКС не угрожает экипажу
02:48Турагенты сообщили, как в Турции гиды вынуждают гостей покупать экскурсии
02:34В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сичи"
02:23СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол
02:20CNN: Пентагон создаст рабочую группу по изучению НЛО
02:20Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
01:53Трамп: Израиль отложил планы присоединения Западного берега Иордана
Лента новостейМолния