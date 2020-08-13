Познер рассказал о реакции Лукашенко на едкую реплику в его адрес

Во время ужина гостям было предложено сказать тост в знак благодарности "за радушный прием". "Я хорошо помню, что сказал я, когда очередь дошла до меня: "Моя мама научила меня тому, что когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего". Сказал и сел", — рассказал он.