https://ria.ru/20200813/1575721845.html
Познер рассказал о реакции Лукашенко на едкую реплику в его адрес
Телеведущий Владимир Познер рассказал о своем неоднозначном высказывании 25-летней давности в адрес Александра Лукашенко и последовавшей на это реакции... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T07:36
2020-08-13T11:12
александр лукашенко
владимир познер
борис березовский
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200812/1575699751.html
иван иванов первый
Похоже Познер гордится своим хамством даже через четверть столетия. Поскольку на РИА надо говорить о других или хорошо или ничего,тоже о нем промолчу.
471
Руслан Тлеуж
Давайте все о Познере молчать! Ведь, как давно его учила мама, Хозяина лишь нужно восхвалять, Не замечая глупости и срама. Поэтому сегодня промолчим О познеровском к русскости презреньи, О том, как справедливо мы хотим Подвергнуть русофоба осужденью.
416
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белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/98192/94/981929431_0:136:3158:1912_1400x0_80_0_0_b20a46fd55ca9bfe2421db7e125060a6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, владимир познер, борис березовский, белоруссия, в мире