Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200813/1575721663.html
Мишустин рассказал, что снизит риски заболевания COVID-19 среди медиков
Запуск производства вакцины от коронавируса позволит снизить риски заболевания COVID-19 среди медицинских работников, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T09:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575724085_0:187:3045:1900_1400x0_80_0_0_3fd7eb23dbae52ff3484861f033bde1d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575724085_0:187:3045:1900_1400x0_80_0_0_3fd7eb23dbae52ff3484861f033bde1d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575724085_139:0:2870:2048_1400x0_80_0_0_020a594cb9d145fc33ac1dc364090aff.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575724085_715:0:2763:2048_1400x0_80_0_0_6fcb523e670a4a7ee07a43618a418353.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество

Мишустин рассказал, что снизит риски заболевания COVID-19 среди медиков

07:30 13.08.2020 (обновлено: 09:27 13.08.2020)
2826
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время беседы с врачами Чукотской окружной больницы
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время беседы с врачами Чукотской окружной больницы
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
АНАДЫРЬ, 13 авг - РИА Новости. Запуск производства вакцины от коронавируса позволит снизить риски заболевания COVID-19 среди медицинских работников, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
"Вчера, вы знаете, президент сказал об этом, была зарегистрирована вакцина, и институт Гамалеи, который является разработчиком этой вакцины, сегодня уже приступил к реализации проекта производства этой вакцины", - сказал он в ходе общения с медперсоналом Чукотской окружной больницы в рамках своей первой поездки в Чукотский автономный округ.
Мишустин отметил, что медики получат вакцину одними из первых. "В зависимости от того, как пойдет этот процесс, я думаю, что уже не будет такого риска работы с коронавирусными больными. Будет все более или менее у нас под контролем", - сказал он.
Глава правительства напомнил, что федеральные власти приняли целый ряд решений, направленных на поддержку системы здравоохранения, в том числе, ввели дополнительные выплаты для медработников, лечащих пациентов с коронавирусом, а день работы с такими больными будет засчитываться в пенсионный стаж за два дня.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Президентские выплаты сохранены до сентября, но президент дал поручение посмотреть и подумать, поскольку коронавирус никуда от нас не ушел, как в зависимости от ситуации распространения коронавируса и общей ситуации с пандемией продолжить эти выплаты", - сказал Мишустин в связи с этим.
Премьер также поинтересовался у медработников, доходят ли до них дополнительные выплаты в полном объеме. В ответ один из врачей подтвердил, что все выплаты доходят до них полностью.
Еще одна сотрудница больницы поинтересовалась у главы правительства возможностью приобретения дополнительного рентгеновского оборудования для участковых больниц и врачебных амбулаторий, чтобы создать в регионе единую информационную сеть и повысить доступность медпомощи для населения.
"Знаю, что министр финансов сегодня смотрел ваши предложения, и я думаю, мы удовлетворим все, что необходимо", - сказал Мишустин.
При этом он отметил, что вопрос заключается не только в приобретении оборудования, но и в налаживании хорошей интернет-связи.
"Сегодня мы в протокол запишем, чтобы Минцифры наше посмотрело, что можно сделать по программе цифровой экономики", - пояснил Мишустин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
912011
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинОбщество
Рекомендуем
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Названа основная версия следствия по делу Легкоступовой, впавшей в кому
Донор на станции переливания крови
Власти Москвы оценили эффективность переливания плазмы больным COVID-19
Продажа авиабилетов в Международном аэропорту Внуково
Эксперты рассказали, когда лучше покупать авиабилеты
Телеведущий Владимир Познер
Познер рассказал о реакции Лукашенко на едкую реплику в его адрес
Ученицы в школьном кабинете
Прическу первоклассниц признали опасной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Эксперт спрогнозировал поворот Минска на восток
Певица Алсу
"Все возвращается": Алсу неоднозначно ответила хейтерам
Российские рубли
Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы
Мишустин предложил чиновникам заглянуть к офтальмологу
Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Белорусские экс-спецназовцы выбросили форму
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев одобрил идею передать правительственную яхту школьникам
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В России провели более 31,5 миллиона тестов на коронавирус
Кадр из трейлера к фильму Северный ветер
Вышел тизер фильма "Северный ветер" Литвиновой о загадочном женском клане
Пустая больничная койка
Названы признаки приближающейся смерти
Иосиф Пригожин
Пригожин раскритиковал Спивакова за отказ от врученного Лукашенко ордена
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
05:16Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко
04:57Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
04:37Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
04:35Семья Дегтярева прилетела в Хабаровск
04:22РБК: опрос показал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
04:10Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России
04:00Когда нужно отказаться от цветных контактных линз
03:27Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"
03:23Злостных автохулиганов предложили лишать прав
03:21Эксперт рассказал, как распознать мошенника на онлайн-досках объявлений
03:20Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией
03:19Зритель заметил ляп в "Парке Юрского периода" через 27 лет после премьеры
03:16Концентрация токсичного бензола в атмосфере МКС не угрожает экипажу
02:48Турагенты сообщили, как в Турции гиды вынуждают гостей покупать экскурсии
02:34В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сичи"
02:23СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол
02:20CNN: Пентагон создаст рабочую группу по изучению НЛО
02:20Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
01:53Трамп: Израиль отложил планы присоединения Западного берега Иордана
Лента новостейМолния