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Власти Москвы оценили эффективность переливания плазмы больным COVID-19
Предварительные результаты исследования показали, что после переливания донорской плазмы шансы попасть в реанимацию у среднетяжелых пациентов с коронавирусом... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T10:14
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Власти Москвы оценили эффективность переливания плазмы больным COVID-19

07:03 13.08.2020 (обновлено: 10:14 13.08.2020)
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© РИА Новости / Юрий Стрелец  / Перейти в фотобанкДонор на станции переливания крови
Донор на станции переливания крови
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
Донор на станции переливания крови. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Предварительные результаты исследования показали, что после переливания донорской плазмы шансы попасть в реанимацию у среднетяжелых пациентов с коронавирусом снижаются на 63%. Об этом рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Вероятность выздоровления тяжелых больных, которые получают плазму, увеличивается на 19%. При этом такой метод лечения может быть назначен только врачом", — отметила Ракова.
По ее словам, получателями иммунной плазмы для лечения COVID-19 в Москве стали уже 1047 пациентов, 686 из них уже выздоровели и выписались из больниц.
Чиновница напомнила, что донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин установил донорам плазмы с антителами COVID-19 стимулирующие выплаты в размере пяти тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы.
По данным ВОЗ, за последние сутки в мире выявили 214 985 новых случаев заражения коронавирусом и 4835 летальных исходов.
Общее количество подтвержденных случаев инфицирования достигло 20 162 474, а число смертей — 737 417.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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