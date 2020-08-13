Власти Москвы оценили эффективность переливания плазмы больным COVID-19

Предварительные результаты исследования показали, что после переливания донорской плазмы шансы попасть в реанимацию у среднетяжелых пациентов с коронавирусом снижаются на 63%. Об этом рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

"Вероятность выздоровления тяжелых больных, которые получают плазму, увеличивается на 19%. При этом такой метод лечения может быть назначен только врачом", — отметила Ракова.

По ее словам, получателями иммунной плазмы для лечения COVID-19 в Москве стали уже 1047 пациентов, 686 из них уже выздоровели и выписались из больниц.

Чиновница напомнила, что донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.