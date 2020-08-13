Власти Москвы оценили эффективность переливания плазмы больным COVID-19

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Предварительные результаты исследования показали, что после переливания донорской плазмы шансы попасть в реанимацию у среднетяжелых пациентов с коронавирусом снижаются на 63%. Об этом рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Вероятность выздоровления тяжелых больных, которые получают плазму, увеличивается на 19%. При этом такой метод лечения может быть назначен только врачом", — отметила Ракова.
По ее словам, получателями иммунной плазмы для лечения COVID-19 в Москве стали уже 1047 пациентов, 686 из них уже выздоровели и выписались из больниц.
Чиновница напомнила, что донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
12 августа, 20:30Сказано в эфире"Им очень обидно". Чем не устроила Запад российская вакцина против COVID Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik предложили свои объяснения западной критики в адрес российской вакцины против коронавируса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин установил донорам плазмы с антителами COVID-19 стимулирующие выплаты в размере пяти тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы.
По данным ВОЗ, за последние сутки в мире выявили 214 985 новых случаев заражения коронавирусом и 4835 летальных исходов.
Общее количество подтвержденных случаев инфицирования достигло 20 162 474, а число смертей — 737 417.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.