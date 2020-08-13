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Дегтярев одобрил идею передать правительственную яхту школьникам
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил проработать предложение о передаче яхты "Виктория" Краевому центру образования в Хабаровске, сообщает РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T06:38
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровск
общество
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хабаровск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровск, общество

Дегтярев одобрил идею передать правительственную яхту школьникам

06:38 13.08.2020
2113
© Администрация Хабаровского края / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© Администрация Хабаровского края
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Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил проработать предложение о передаче яхты "Виктория" Краевому центру образования в Хабаровске, сообщает правительство региона.
Ранее руководство Краевого центра образования попросило Дегтярева передать учреждению правительственную яхту "Виктория", чтобы дети в том числе могли на ней проводить исследования реки Амур.
Дегтярев встретился с заместителем министра просвещения РФ Виктором Басюком. В ходе встречи врио губернатора также сообщил, что к нему поступило обращение от руководства и воспитанников Краевого центра образования - судно предложили задействовать в научных экспериментах учеников и экологических проектах по исследованию реки Амур.
"Продавать краевое имущество за копейки нельзя. А вот идея школьников относительно будущего яхты мне очень понравилась. Она оригинальная и, самое главное, направлена на получение детьми новых знаний. Поручаю министерству образования края этот вопрос проработать, встретиться со школьниками. А министерству имущественных отношений – уточнить состояние судна и пригодность его для перевозки детей", - отметил Дегтярев, чьи слова приводятся в сообщении.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
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Дегтярев рассказал о "черствых чиновниках" в Хабаровском крае
Правительственная яхта "Виктория" в феврале 2019 года была выставлена на торги по распоряжению экс-губернатора Сергея Фургала, так как он считал ее покупку лишним приобретением, а содержание - неэффективным использованием бюджетных средств. Яхту приобретало прежнее правительство края, она находится на Хабаровском судостроительном заводе, ее содержание обходится в 600 тысяч рублей в год. Аукцион продлевался несколько раз, но желающих участвовать в нем не нашлось. Отмечалось, что яхту в том числе выставляли за минимальную цену в 30 миллионов рублей. В августе 2020 года правительство края сняло судно с торгов.
Краевое государственное автономное нетиповое образовательное учреждение "Краевой центр образования" является одним из наиболее крупных общеобразовательных учебных заведений Дальнего Востока РФ.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
11 августа, 09:22
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8491238
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Сергей ФургалМихаил ДегтяревХабаровскОбщество
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