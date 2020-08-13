"Все возвращается": Алсу неоднозначно ответила хейтерам

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Певица Певица Алсу неоднозначно высказалась в своем инстаграме о людях, критикующих других в социальных сетях.

Артистка назвала хейтеров людьми, которые "несут в мир негатив, злость, зависть и презрение, зачастую без повода, как правило, не зная ни человека, ни истинной ситуации, тем, кто получает удовольствие, унижая и оскорбляя абсолютно незнакомого им человека".

"Так вот: "злиться — это все равно, что принять яд и ждать, что умрет другой", — написала Алсу.

При этом певица призвала подписчиков подумать над данным высказыванием.