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https://ria.ru/20200813/1575721148.html
"Все возвращается": Алсу неоднозначно ответила хейтерам
Певица Алсу неоднозначно высказалась в своем инстаграме о людях, критикующих других в социальных сетях. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T11:27
культура
россия
шоу-бизнес
алсу (алсу абрамова)
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Какого лежачего?! У нее и её дочки есть то, что у 99,99 % людей РФ не будет никогда. Она поступило сверх мерзко и даже не извинилась. И после хочет что бы её полюбили и приняли?! Простили? И когда боярин мнение крепостных интересовало?! Разве не эта мысль её двигала когда она творила тот беспредел? Не хочет критики?! Так пусть спокойно живет в своих замашек на публичную личность. Сколько миллиардеров спокойно живут и не выпендриваются?! А эта так вляпалась, не извинилась. А теперь пытается сделать ещё народ крайними))) Метка на ней на всю жизнь народная и никаким подтиранием комментариев это не исправить и лайки ботов.
59
Кто ты ? Она то Алсу и её мнение кому то интересно знать, а вы Самвел видимо уже принимаете яд ...
48
21
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155321/43/1553214339_0:179:3005:1869_1400x0_80_0_0_ad83b4585b0ca0928a510a7098aaeb99.jpg
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РИА Новости
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60
россия, шоу-бизнес, алсу (алсу абрамова)

"Все возвращается": Алсу неоднозначно ответила хейтерам

06:04 13.08.2020 (обновлено: 11:27 13.08.2020)
6935
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Алсу
Певица Алсу
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Певица Алсу. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Певица Алсу неоднозначно высказалась в своем инстаграме о людях, критикующих других в социальных сетях.
Артистка назвала хейтеров людьми, которые "несут в мир негатив, злость, зависть и презрение, зачастую без повода, как правило, не зная ни человека, ни истинной ситуации, тем, кто получает удовольствие, унижая и оскорбляя абсолютно незнакомого им человека".
"Так вот: "злиться — это все равно, что принять яд и ждать, что умрет другой", — написала Алсу.
При этом певица призвала подписчиков подумать над данным высказыванием.
"Все, что мы посылаем в жизнь других людей, возвращается в нашу собственную", — добавила она, пожелав при этом поклонникам добра, любви и тепла.
Актриса Лариса Гузеева
5 августа, 16:30Культура
Гузеева матом ответила хейтерам
23919721561
Обсудить 21
КультураРоссияШоу-бизнесАлсу (Алсу Абрамова)
Популярные комментарии
Какого лежачего?! У нее и её дочки есть то, что у 99,99 % людей РФ не будет никогда. Она поступило сверх мерзко и даже не извинилась. И после хочет что бы её полюбили и приняли?! Простили? И когда боярин мнение крепостных интересовало?! Разве не эта мысль её двигала когда она творила тот беспредел? Не хочет критики?! Так пусть спокойно живет в своих замашек на публичную личность. Сколько миллиардеров спокойно живут и не выпендриваются?! А эта так вляпалась, не извинилась. А теперь пытается сделать ещё народ крайними))) Метка на ней на всю жизнь народная и никаким подтиранием комментариев это не исправить и лайки ботов.
13 августа, 07:50
ИШИван Широн
49000010
Кто ты ? Она то Алсу и её мнение кому то интересно знать, а вы Самвел видимо уже принимаете яд ...
13 августа, 07:09
aa.ednak2
15100230
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