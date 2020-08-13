https://ria.ru/20200813/1575721148.html
"Все возвращается": Алсу неоднозначно ответила хейтерам
Певица Алсу неоднозначно высказалась в своем инстаграме о людях, критикующих других в социальных сетях. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T06:04
2020-08-13T11:27
культура
россия
шоу-бизнес
алсу (алсу абрамова)
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https://ria.ru/20200805/1575409052.html
Иван Широн
Какого лежачего?! У нее и её дочки есть то, что у 99,99 % людей РФ не будет никогда. Она поступило сверх мерзко и даже не извинилась. И после хочет что бы её полюбили и приняли?! Простили? И когда боярин мнение крепостных интересовало?! Разве не эта мысль её двигала когда она творила тот беспредел? Не хочет критики?! Так пусть спокойно живет в своих замашек на публичную личность. Сколько миллиардеров спокойно живут и не выпендриваются?! А эта так вляпалась, не извинилась. А теперь пытается сделать ещё народ крайними))) Метка на ней на всю жизнь народная и никаким подтиранием комментариев это не исправить и лайки ботов.
59
a.ednak2
Кто ты ? Она то Алсу и её мнение кому то интересно знать, а вы Самвел видимо уже принимаете яд ...
48
21
россия
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шоу-бизнес, алсу (алсу абрамова)
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
Певица Алсу
неоднозначно высказалась в своем инстаграме
о людях, критикующих других в социальных сетях.
Артистка назвала хейтеров людьми, которые "несут в мир негатив, злость, зависть и презрение, зачастую без повода, как правило, не зная ни человека, ни истинной ситуации, тем, кто получает удовольствие, унижая и оскорбляя абсолютно незнакомого им человека".
"Так вот: "злиться — это все равно, что принять яд и ждать, что умрет другой", — написала Алсу.
При этом певица призвала подписчиков подумать над данным высказыванием.
"Все, что мы посылаем в жизнь других людей, возвращается в нашу собственную", — добавила она, пожелав при этом поклонникам добра, любви и тепла.