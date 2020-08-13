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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575721005.html
Белорусские экс-спецназовцы выбросили форму
Несколько человек, которые утверждают, что служили в силовых структурах Белоруссии, записали видео, на которых они выбрасывают свою форму. Кадры опубликованы в... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T08:36
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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"Несколько человек, которые утверждают, что служили в силовых структурах" Я их знаю, они вместе с Наполеоном служили.
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А что, когда он служил присягу не давал?
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минск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575629357_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_303364ba09dcc5b08138716f7f96a12f.jpg
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РИА Новости
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60
светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Белорусские экс-спецназовцы выбросили форму

05:46 13.08.2020 (обновлено: 08:36 13.08.2020)
241427
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Несколько человек, которые утверждают, что служили в силовых структурах Белоруссии, записали видео, на которых они выбрасывают свою форму. Кадры опубликованы в на страницах в Instagram.
Евгений Новицкий из города-спутника Минска Логойска разместил в своем Instagram видео, на котором его брат говорит, что не может гордиться тем, где служил, и не может хранить форму, на которой видна нашивка "спецназ", у себя дома, после чего выбрасывает ее в мусорный бак.
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🎆Горжусь тобой мой родной Брат! . 🎆После ночи на баррикадах........ . 🌃После того что творится по всей стране..... . 🧤Эта власть теперь обречена! . 💂Бойтесь черные твари! всех вас ждёт требунал и тюрьма, тупые вы уроды! . #строительство #деревяннаябаня #деревяннаябеседка #гаражиздерева #качеля #гараж #домиздерева #участок #загородныйдом #сотрудничество #люблюсвоюработу #домизбруса#сруб#домизсруба#строюсам#участок#котедж#ландшафт#дом#дома#стройка#мастер#плотник#столяр#сосна#кедр#сосновыйсруб#проектирование#ландшафт#бизнес#трансформатор#предприниматели

Публикация от Евгений Новицкий (@novitski_evgen)

Артем Белинович заявил, что "белорусского братства спецназа в Белорусии больше нет", после чего выбросил в мусорный контейнер берет. Свою запись, помеченную хэштегом в/ч 3214 (номер войсковой части спецназа внутренних войск МВД Белоруссии – ред.), он также разместил в Instagram.
Акции протеста в Белоруссии начались после того, как стали известны результаты президентских выборов. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08 процента голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09 процента.
После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются четвертый день.
В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
"Несколько человек, которые утверждают, что служили в силовых структурах" Я их знаю, они вместе с Наполеоном служили.
13 августа, 05:59
ЛКЛысый Кучерявый
61788009139
А что, когда он служил присягу не давал?
13 августа, 05:50
Юра Варфоломеев
6278406113
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