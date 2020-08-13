Пригожин раскритиковал Спивакова за отказ от врученного Лукашенко ордена

"Орден вручен за гуманизм именно Спивакова, за его достижения. Он является владельцем этого ордена по праву как человек, который является культурным мостом между нашими странами и народами", - заявил он.

По словам продюсера, решение Спивакова вызывает у него непонимание, так как в таком случае можно отказываться от орденов других стран, где также происходят "нестандартные ситуации".

Вместе с тем Пригожин выразил солидарность с белорусским народом.

Протесты в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция результаты не признала.

После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются четвертый день.

Для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Многие люди находятся в больницах, задержано около шести тысяч человек.