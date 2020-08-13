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Отца, бросившего детей в Шереметьево, ограничили в родительских правах
Суд в Хабаровском крае ограничил в родительских правах местного жителя, который оставил детей в аэропорту Шереметьево, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T04:38
шереметьево (аэропорт)
хабаровский край
происшествия
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353
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шереметьево (аэропорт), хабаровский край, происшествия

Отца, бросившего детей в Шереметьево, ограничили в родительских правах

04:38 13.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк"Шереметьево"
Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Шереметьево". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Суд в Хабаровском крае ограничил в родительских правах местного жителя, который оставил детей в аэропорту Шереметьево, сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, в январе обвиняемый с помощью банковского мобильного приложения похитил у своей знакомой 100 тысяч рублей, после чего со своими детьми пяти и восьми лет уехал из Комсомольска-на-Амуре в Москву. В аэропорту Шереметьево он оставил сыновей в терминале, а сам отправился в другой город искать работу.
"Решением Центрального районного суда города Комсомольска-на-Амуре удовлетворены требования матери двоих малолетних детей об ограничении в родительских правах их отца… Кроме того, решением суда с ответчика взысканы алименты на содержание детей. Несовершеннолетние для дальнейшего воспитания оставлены в семье матери", - говорится в сообщении.
Решение суда в законную силу пока не вступило.
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