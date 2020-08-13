Отца, бросившего детей в Шереметьево, ограничили в родительских правах

"Решением Центрального районного суда города Комсомольска-на-Амуре удовлетворены требования матери двоих малолетних детей об ограничении в родительских правах их отца… Кроме того, решением суда с ответчика взысканы алименты на содержание детей. Несовершеннолетние для дальнейшего воспитания оставлены в семье матери", - говорится в сообщении.