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Вице-мисс "Чита-2019" погибла во время нелегальных гонок
В Чите в результате трагедии погибла вторая вице-мисс конкурса красоты "Чита-2019", спортсменка Татьяна Дербина. Об этом сообщается на странице во "ВКонтакте"... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T04:16
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
чита, происшествия

Вице-мисс "Чита-2019" погибла во время нелегальных гонок

04:16 13.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИнспекторы ГИБДД на мотоциклах
Инспекторы ГИБДД на мотоциклах
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Инспекторы ГИБДД на мотоциклах. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. В Чите в результате трагедии погибла вторая вице-мисс конкурса красоты "Чита-2019", спортсменка Татьяна Дербина. Об этом сообщается на странице во "ВКонтакте" Читинской государственной заводской конюшни, где девушка занимался конным спортом.
Как рассказал изданию "Чита.ру" очевидец трагедии, девушка снимала нелегальные заезды на мотоциклах. Во время одного из них она попыталась выбежать на дорогу для поиска лучшего ракурса, после чего попала под колеса мотоцикла.
Дербиной было 24 года, она занималась конным спортом, работала фитнес-тренером.
Девушка принимала участие в конкурсах "Мисс-Чита—2018" и "Мисс-Чита—2019", на последнем она заняла третье место.
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