https://ria.ru/20200813/1575720793.html
Вице-мисс "Чита-2019" погибла во время нелегальных гонок
В Чите в результате трагедии погибла вторая вице-мисс конкурса красоты "Чита-2019", спортсменка Татьяна Дербина. Об этом сообщается на странице во "ВКонтакте"... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T04:16
2020-08-13T04:16
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происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чита, происшествия