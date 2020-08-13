Умер писатель Игорь Ефимов

"Мы с ним были в контакте до последнего дня. Он прислал мне рукопись последней (теперь уже точно последней!) книги, а сам взялся за указатель имен. Мы обсудили эскиз обложки, а макет книги оперативно подготовили и послали ему на согласование. Ему оставалось сказать "да", и книга была бы готова. Но Игорь Маркович не успел ее увидеть", - написал Беркович.