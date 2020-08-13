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Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России
Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России за первое полугодие 2020 года сократилось примерно на треть из-за пандемии, подсчитала... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T03:16
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, экономика

Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России

03:16 13.08.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМужчина с портфелем
Мужчина с портфелем
© РИА Новости / Илья Питалев
Мужчина с портфелем. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России за первое полугодие 2020 года сократилось примерно на треть из-за пандемии, подсчитала компания-разработчик информационных систем Seldon.
"Количество регистраций новых ИП в России за первые полгода 2020 года сократилось на 34,4% по сравнению с тем же периодом 2019 года и составило 287,5 тысячи. Худшими месяцами стали апрель и май, после чего показатель продемонстрировал отскок", - говорится в исследовании, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Количество регистраций новых организаций, согласно данным Seldon.News, с января по июнь 2020 года упало на 31,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 106,9 тысячи. Наиболее тяжелыми стали апрель и май, где падение показателя составило соответственно -66,5% и -47,9% против уровней тех же месяцев в 2019 году", - сообщает Seldon.
© ФотоРегистрация новых юр. лиц и ИП
Регистрация новых юр. лиц и ИП
© Фото
Регистрация новых юр. лиц и ИП
В июне экономика показала оживление, благодаря которому число регистраций новых компаний возобновило рост. Но пока этот показатель все еще отстает от прошлогоднего на 23%.
В региональном аспекте больше других пострадали Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, где падение числа регистраций новых компаний за полугодие составило 43,8-48,5%, а также Псковская область (минус 56,5%). Где-то, наоборот, произошел рост – это Карачаево-Черкесская Республика, Республика Бурятия и Ингушетия. Но что касается ИП – ни один регион в первом полугодии не показал роста регистраций.
Примечательно, что вместе с числом регистраций снизилось и число компаний, прекративших деятельность - на 18,3%, до 8,3 тысячи закрывшихся организаций. Почти на столько же в процентах снизилось и число закрывшихся ИП и составило 303,8 тысячи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
© ФотоПрекращение деятельности юр. лиц и ИП
Прекращение деятельности юр. лиц и ИП
© Фото
Прекращение деятельности юр. лиц и ИП
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