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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575720322.html
В Белоруссии завершился четвертый день протестов
Акции протеста против результатов президентских выборов в Белоруссии не утихают четвертый день подряд. Теперь уже все четыре оппозиционных кандидата на пост... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T03:52
протесты в белоруссии
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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии завершился четвертый день протестов

03:13 13.08.2020 (обновлено: 03:52 13.08.2020)
4576
© Sputnik / Мария Амелина Акция протеста в Белоруссии
Акция протеста в Белоруссии
© Sputnik / Мария Амелина
Акция протеста в Белоруссии
МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Акции протеста против результатов президентских выборов в Белоруссии не утихают четвертый день подряд. Теперь уже все четыре оппозиционных кандидата на пост главы государства требуют аннулировать итоги голосования. И хотя в среду столкновений между митингующими и правоохранителями стало меньше, в результате наездов автомобилей за день пострадали два сотрудника ГАИ.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Протестующие сооружают баррикады, правоохранители разгоняют их при помощи спецсредств. Задержано около шести тысяч человек.
Баррикады, водометы и слезоточивый газ: протесты в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
1 из 20

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разгонять собравшихся вышли силовики.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
2 из 20

Разгонять собравшихся вышли силовики.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Виктор Толочко

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

Протесты в Минске
3 из 20

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В результате были задержаны около трех тысяч человек.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
4 из 20

В результате были задержаны около трех тысяч человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

Участник акции протеста на одной из улиц в Минске
5 из 20

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
6 из 20

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

Протесты в Белоруссии
7 из 20

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

Протесты в Белоруссии
8 из 20

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

Протесты в Белоруссии
9 из 20

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВрачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске.
Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске
10 из 20
Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

Протесты в Белоруссии
11 из 20

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
12 из 20

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
13 из 20

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
14 из 20

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
15 из 20

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
16 из 20

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

Участник акции протеста на одной из улиц в Минске
17 из 20

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
18 из 20

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
19 из 20

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Акция протеста в Минске.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
20 из 20

Акция протеста в Минске.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 20

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 20

Разгонять собравшихся вышли силовики.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 20

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

© Sputnik / Виктор Толочко
4 из 20

В результате были задержаны около трех тысяч человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
5 из 20

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
6 из 20

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
7 из 20

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
8 из 20

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 20

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 20
Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
11 из 20

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
12 из 20

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 20

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 20

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
15 из 20

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
16 из 20

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
17 из 20

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
18 из 20

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
19 из 20

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
20 из 20

Акция протеста в Минске.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Все на одного

Три кандидата на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень в среду подали жалобы в ЦИК с просьбой признать выборы недействительными.
Ранее в штабе Светланы Тихановской, занявшей на выборах второе место, заявили об отказе признать результаты выборов.
Таким образом, все четыре оппозиционных кандидата теперь требуют аннулировать итоги голосования.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
03:00Протесты в Белоруссии
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"Цепь солидарности"

Утром в среду нескольких десятков человек выстроились вдоль проспекта Независимости в спальном микрорайоне Уручье на востоке Минска, образовав "цепь солидарности".
Многие участники были в белой одежде, в руках они держали цветы. Среди них было много женщин. Как пояснили РИА Новости протестующие, они хотят выразить солидарность с пострадавшими в ходе столкновений с милицией.
Позднее к этой акции присоединились и в других городах.
Госсекретарь США Майк Помпео
02:28Протесты в Белоруссии
Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии

Новая тактика

Митингующие также опробовали новую тактику: они пытались перекрывать движение транспорта, чтобы не пропускать силовиков к местам протеста, но особо из этого ничего не вышло.
В частности, протестующие ненадолго перекрыли проспект Независимости в Минске в районе ЦУМ, при этом автомобилисты не возмущались, а наоборот, выражали свою поддержку.
После криков "Уходите!" участники акции сначала освободили половину дороги, затем ушли с нее вовсе.
Президент Украины Петр Порошенко и президент Белоруссии Александр Лукашенко на территории мемориального комплекса возле ЧАЭС. 26 апреля 2017
Вчера, 23:13Протесты в Белоруссии
Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии

Медики против насилия

Свою несанкционированную акцию провели медики, собравшиеся около Белорусского государственного медицинского университета. Они держали плакаты с надписями "Врачи против насилия", "Остановите насилие", а также красные и белые цветы.
С протестующими хотел пообщаться министр здравоохранения Владимир Караник, однако разговор не задался. Примерно через час после начала акции к месту ее проведения подъехали несколько автозаков и милицейских микроавтобусов. Правоохранители наблюдали за происходящим из машин, не вмешивались.
При этом министр здравоохранения назвал акцию срежессированной. По его мнению, медиков используют, чтобы спровоцировать милицию на применение силы.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Вчера, 23:55
Симоньян раскрыла детали задержания стрингеров Ruptly в Белоруссии

Наезды на сотрудников ГАИ

Не обошлось в четвертый день и без пострадавших среди милиционеров: сразу два сотрудника ГАИ получили травмы из-за наездов автомобилей.
Первый инцидент произошел в районе гостиницы Юбилейная в Минске. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, сотрудник ГАИ был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. При задержании водителя, сбившего милиционера, правоохранители открыли огонь.
Второй наезд произошел в Барановичах. При задержании нападавшего также применялось оружие, но нарушитель скрылся.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Вчера, 22:07Протесты в Белоруссии
Белорусские телеведущие массово уволились с госканалов в знак протеста

Задержания журналистов

Продолжаются в Белоруссии и задержания. В частности, в среду были задержаны два журналиста украинских СМИ, сотрудник "Радио свобода", а также два журналиста польского телеканала "Белсат". Последних в тот же день отпустили. Кроме того, был задержан и освобожден итальянский журналист-фрилансер.
При этом глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что взял под личный контроль ситуацию с журналистами, освещающими протесты. По его словам, в большинстве случаев задержанных журналистов отпускают без составления протоколов. Караев поручил силовикам не трогать сотрудников СМИ, если они не становятся между нарушителями и силами правопорядка.
Ранее сообщалось о задержании в Белоруссии ряда российских журналистов: фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, журналиста Znak.com Никиты Телиженко, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов Sputnik Беларусь Евгения Олейника и Инны Гришук, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока. Во время задержания к ним применяли физическую силу. Некоторым, после того как их отпустили, запретили въезд в Белоруссию на пять лет.
Автомобиль, наехавший на белорусского милиционера в Барановичах
Вчера, 22:03Протесты в Белоруссии
В Белоруссии попытались задавить уже второго милиционера

Увольнение ведущих

На фоне протестов об увольнении с белорусских государственных каналов заявили ряд телеведущих.

"Что стало с моей Беларусью? Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года... Я решил, что мой сегодняшний эфир на "Беларусь-1" был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам", - написал в Instagram ведущий популярного вечернего шоу Евгений Перлин.

Позже об увольнении объявила еще одна известная телеведущая Ольга Бельмач с канала "Беларусь-1". "Я больше не работаю на ТВ",- написала она в Facebook.
Об увольнении также заявили телеведущие Сергей Козлович и Владимир Бурко.
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
Вчера, 20:15Протесты в Белоруссии
В Белоруссии задержали двух польских журналистов

Возвращение в "глобальную паутину"

Тем временем в среду в республику вернулся интернет, проблемы в работе которого начались еще 9 августа. Минсвязи Белоруссии рекомендовало операторам связи пересчитать из-за временных сбоев абонентскую плату.
В ведомстве отметили, что ограничение доступа было связано с множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и сайты госорганов и организаций.
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Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем во Дворце Независимости в Минске
Вчера, 18:29Протесты в Белоруссии
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