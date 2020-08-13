В Белоруссии завершился четвертый день протестов

МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Акции протеста против результатов президентских выборов в Акции протеста против результатов президентских выборов в Белоруссии не утихают четвертый день подряд. Теперь уже все четыре оппозиционных кандидата на пост главы государства требуют аннулировать итоги голосования. И хотя в среду столкновений между митингующими и правоохранителями стало меньше, в результате наездов автомобилей за день пострадали два сотрудника ГАИ.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Протестующие сооружают баррикады, правоохранители разгоняют их при помощи спецсредств. Задержано около шести тысяч человек.

Все на одного

Три кандидата на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая , Андрей Дмитриев и Сергей Черечень в среду подали жалобы в ЦИК с просьбой признать выборы недействительными.

Ранее в штабе Светланы Тихановской , занявшей на выборах второе место, заявили об отказе признать результаты выборов.

Таким образом, все четыре оппозиционных кандидата теперь требуют аннулировать итоги голосования.

"Цепь солидарности"

Утром в среду нескольких десятков человек выстроились вдоль проспекта Независимости в спальном микрорайоне Уручье на востоке Минска , образовав "цепь солидарности".

Многие участники были в белой одежде, в руках они держали цветы. Среди них было много женщин. Как пояснили РИА Новости протестующие, они хотят выразить солидарность с пострадавшими в ходе столкновений с милицией.

Позднее к этой акции присоединились и в других городах.

Новая тактика

Митингующие также опробовали новую тактику: они пытались перекрывать движение транспорта, чтобы не пропускать силовиков к местам протеста, но особо из этого ничего не вышло.

В частности, протестующие ненадолго перекрыли проспект Независимости в Минске в районе ЦУМ, при этом автомобилисты не возмущались, а наоборот, выражали свою поддержку.

После криков "Уходите!" участники акции сначала освободили половину дороги, затем ушли с нее вовсе.

Медики против насилия

Свою несанкционированную акцию провели медики, собравшиеся около Белорусского государственного медицинского университета. Они держали плакаты с надписями "Врачи против насилия", "Остановите насилие", а также красные и белые цветы.

С протестующими хотел пообщаться министр здравоохранения Владимир Караник, однако разговор не задался. Примерно через час после начала акции к месту ее проведения подъехали несколько автозаков и милицейских микроавтобусов. Правоохранители наблюдали за происходящим из машин, не вмешивались.

При этом министр здравоохранения назвал акцию срежессированной. По его мнению, медиков используют, чтобы спровоцировать милицию на применение силы.

Наезды на сотрудников ГАИ

Не обошлось в четвертый день и без пострадавших среди милиционеров: сразу два сотрудника ГАИ получили травмы из-за наездов автомобилей.

Первый инцидент произошел в районе гостиницы Юбилейная в Минске. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, сотрудник ГАИ был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. При задержании водителя, сбившего милиционера, правоохранители открыли огонь.

Второй наезд произошел в Барановичах. При задержании нападавшего также применялось оружие, но нарушитель скрылся.

Задержания журналистов

Продолжаются в Белоруссии и задержания. В частности, в среду были задержаны два журналиста украинских СМИ, сотрудник "Радио свобода", а также два журналиста польского телеканала "Белсат". Последних в тот же день отпустили. Кроме того, был задержан и освобожден итальянский журналист-фрилансер.

При этом глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что взял под личный контроль ситуацию с журналистами, освещающими протесты. По его словам, в большинстве случаев задержанных журналистов отпускают без составления протоколов. Караев поручил силовикам не трогать сотрудников СМИ, если они не становятся между нарушителями и силами правопорядка.

Ранее сообщалось о задержании в Белоруссии ряда российских журналистов: фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, журналиста Znak.com Никиты Телиженко, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов Sputnik Беларусь Евгения Олейника и Инны Гришук, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока. Во время задержания к ним применяли физическую силу. Некоторым, после того как их отпустили, запретили въезд в Белоруссию на пять лет.

Увольнение ведущих

На фоне протестов об увольнении с белорусских государственных каналов заявили ряд телеведущих.

"Что стало с моей Беларусью? Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года... Я решил, что мой сегодняшний эфир на "Беларусь-1" был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам", - написал в Instagram ведущий популярного вечернего шоу Евгений Перлин.

Позже об увольнении объявила еще одна известная телеведущая Ольга Бельмач с канала "Беларусь-1". "Я больше не работаю на ТВ",- написала она в Facebook

Об увольнении также заявили телеведущие Сергей Козлович и Владимир Бурко.

Возвращение в "глобальную паутину"

Тем временем в среду в республику вернулся интернет, проблемы в работе которого начались еще 9 августа. Минсвязи Белоруссии рекомендовало операторам связи пересчитать из-за временных сбоев абонентскую плату.

В ведомстве отметили, что ограничение доступа было связано с множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и сайты госорганов и организаций.