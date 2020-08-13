В Белоруссии завершился четвертый день протестов

МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Акции протеста против результатов президентских выборов в Белоруссии не утихают четвертый день подряд. Теперь уже все четыре оппозиционных кандидата на пост главы государства требуют аннулировать итоги голосования. И хотя в среду столкновений между митингующими и правоохранителями стало меньше, в результате наездов автомобилей за день пострадали два сотрудника ГАИ.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Протестующие сооружают баррикады, правоохранители разгоняют их при помощи спецсредств. Задержано около шести тысяч человек.
"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.
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"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.
"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.
Утром в среду нескольких десятков человек выстроились вдоль проспекта Независимости в спальном микрорайоне Уручье на востоке Минска, образовав "цепь солидарности".
Многие участники были в белой одежде, в руках они держали цветы. Среди них было много женщин. Как пояснили РИА Новости протестующие, они хотят выразить солидарность с пострадавшими в ходе столкновений с милицией.
Позднее к этой акции присоединились и в других городах.
Свою несанкционированную акцию провели медики, собравшиеся около Белорусского государственного медицинского университета. Они держали плакаты с надписями "Врачи против насилия", "Остановите насилие", а также красные и белые цветы.
С протестующими хотел пообщаться министр здравоохранения Владимир Караник, однако разговор не задался. Примерно через час после начала акции к месту ее проведения подъехали несколько автозаков и милицейских микроавтобусов. Правоохранители наблюдали за происходящим из машин, не вмешивались.
При этом министр здравоохранения назвал акцию срежессированной. По его мнению, медиков используют, чтобы спровоцировать милицию на применение силы.
Не обошлось в четвертый день и без пострадавших среди милиционеров: сразу два сотрудника ГАИ получили травмы из-за наездов автомобилей.
Первый инцидент произошел в районе гостиницы Юбилейная в Минске. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, сотрудник ГАИ был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. При задержании водителя, сбившего милиционера, правоохранители открыли огонь.
Второй наезд произошел в Барановичах. При задержании нападавшего также применялось оружие, но нарушитель скрылся.
Продолжаются в Белоруссии и задержания. В частности, в среду были задержаны два журналиста украинских СМИ, сотрудник "Радио свобода", а также два журналиста польского телеканала "Белсат". Последних в тот же день отпустили. Кроме того, был задержан и освобожден итальянский журналист-фрилансер.
При этом глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что взял под личный контроль ситуацию с журналистами, освещающими протесты. По его словам, в большинстве случаев задержанных журналистов отпускают без составления протоколов. Караев поручил силовикам не трогать сотрудников СМИ, если они не становятся между нарушителями и силами правопорядка.
Ранее сообщалось о задержании в Белоруссии ряда российских журналистов: фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, журналиста Znak.com Никиты Телиженко, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов Sputnik Беларусь Евгения Олейника и Инны Гришук, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока. Во время задержания к ним применяли физическую силу. Некоторым, после того как их отпустили, запретили въезд в Белоруссию на пять лет.
На фоне протестов об увольнении с белорусских государственных каналов заявили ряд телеведущих.
"Что стало с моей Беларусью? Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года... Я решил, что мой сегодняшний эфир на "Беларусь-1" был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам", - написал в Instagram ведущий популярного вечернего шоу Евгений Перлин.
Позже об увольнении объявила еще одна известная телеведущая Ольга Бельмач с канала "Беларусь-1". "Я больше не работаю на ТВ",- написала она в Facebook.
Об увольнении также заявили телеведущие Сергей Козлович и Владимир Бурко.
Тем временем в среду в республику вернулся интернет, проблемы в работе которого начались еще 9 августа. Минсвязи Белоруссии рекомендовало операторам связи пересчитать из-за временных сбоев абонентскую плату.
В ведомстве отметили, что ограничение доступа было связано с множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и сайты госорганов и организаций.
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