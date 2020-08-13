https://ria.ru/20200813/1575720282.html
Эксперт рассказал, зачем блокировать функцию бесконтактной оплаты картой
Блокировка бесконтактной оплаты картой – удобная функция для тех, кто опасается за несанкционированное списание средств со счета и за утрату персональных... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T03:23
2020-08-13T03:23
технологии
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https://ria.ru/20200713/1574268336.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156166/33/1561663304_0:178:3012:1872_1400x0_80_0_0_f65dd264c95d075ff80ca99b5203d1d0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии