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Эксперт рассказал, зачем блокировать функцию бесконтактной оплаты картой
Блокировка бесконтактной оплаты картой – удобная функция для тех, кто опасается за несанкционированное списание средств со счета и за утрату персональных... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T03:23
технологии
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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технологии

Эксперт рассказал, зачем блокировать функцию бесконтактной оплаты картой

03:23 13.08.2020
1213
© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Блокировка бесконтактной оплаты картой – удобная функция для тех, кто опасается за несанкционированное списание средств со счета и за утрату персональных данных, рассказал агентству "Прайм" юрист Иван Соловьев.
По его словам, кто-то опасается, что при утере банковской карты с нее спишут от 1 до 3 тысяч рублей – лимит операции без pin-кода, а кто-то переживает за утечку персональных данных с помощью мобильных сканеров, используемых злоумышленниками.
"С помощью считывающего сканера мошенники получают доступ к персональным данным владельца, в том числе, уже к совершенным платежам, открывает им путь к дальнейшему использованию информации о владельце в корыстных целях", — отмечает эксперт.
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
13 июля, 12:50
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03:23Эксперт рассказал, зачем блокировать функцию бесконтактной оплаты картой
03:21РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
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