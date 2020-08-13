Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске

"Но дальше-то на этот протест слетелись, как коршуны, из других регионов, в том числе из стран, те, кто, как правило, паразитирует на протесте. У нас, вы видите, уже поднимают красные флаги (вероятно, имеются в виду флаги белорусской оппозиции - ред.) в солидарность с белорусскими протестами. При чем здесь они? Прямо какая-то вакханалия начинается", - заявил Дегтярев.