Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в интервью "Известиям", что на несанкционированные митинги в Хабаровске "слетелись" "паразитирующие" на протесте люди, в результате на акциях уже поднимают флаги в знак солидарности с протестующими в Белоруссии.
Исполняющий обязанности главы региона признался, что если бы был местным жителем и проголосовал за своего предшественника Сергея Фургала, то сам бы вышел на акции протеста после его ареста.
"Но дальше-то на этот протест слетелись, как коршуны, из других регионов, в том числе из стран, те, кто, как правило, паразитирует на протесте. У нас, вы видите, уже поднимают красные флаги (вероятно, имеются в виду флаги белорусской оппозиции - ред.) в солидарность с белорусскими протестами. При чем здесь они? Прямо какая-то вакханалия начинается", - заявил Дегтярев.
Он отметил, что сам протестовать не пойдет, потому что занимает высшую государственную должность в регионе. "Не положено. Но свое положительное отношение я уже высказал раз, наверное, 200 за последние три недели. И, к сожалению, некоторые меня не слышат", - добавил он.
Несанкционированные митинги проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания и ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев.
Протесты в Белоруссии начались после выборов президента, прошедших в республике 9 августа. По данным республиканского ЦИК, на них победил действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80 процентов голосов избирателей. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция результаты не признала.
Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются четвертый день. Для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Задержано около шести тысяч человек.
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