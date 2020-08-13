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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575720209.html
Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в интервью "Известиям", что на несанкционированные митинги в Хабаровске "слетелись" "паразитирующие"... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T03:34
протесты в белоруссии
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровск
хабаровский край
общество
в мире
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https://ria.ru/20200813/1575720173.html
https://ria.ru/20200813/1575719965.html
Очередную провокацию хочется устроить, кровь пролить? Не выйдет, гуляния в поддержку бандита порядком надоели, желающих вправить мозги группе поддержки, с каждым днём все большее..
59
Один в один протест, когда Ходора арестовали, только денег у него побольше было...он и сейчас всей душой болеет за протест в Хабаровске. Не удивляться надо, а разгонять все эти митинги.чего сопли жевать
50
10
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930038_0:36:1786:1040_1400x0_80_0_0_9f9af6a3d776b41fe51138b173948885.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, общество, в мире

Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске

03:00 13.08.2020 (обновлено: 03:34 13.08.2020)
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© Администрация Хабаровского края / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© Администрация Хабаровского края
Перейти в фотобанк
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в интервью "Известиям", что на несанкционированные митинги в Хабаровске "слетелись" "паразитирующие" на протесте люди, в результате на акциях уже поднимают флаги в знак солидарности с протестующими в Белоруссии.
Исполняющий обязанности главы региона признался, что если бы был местным жителем и проголосовал за своего предшественника Сергея Фургала, то сам бы вышел на акции протеста после его ареста.

"Но дальше-то на этот протест слетелись, как коршуны, из других регионов, в том числе из стран, те, кто, как правило, паразитирует на протесте. У нас, вы видите, уже поднимают красные флаги (вероятно, имеются в виду флаги белорусской оппозиции - ред.) в солидарность с белорусскими протестами. При чем здесь они? Прямо какая-то вакханалия начинается", - заявил Дегтярев.

Он отметил, что сам протестовать не пойдет, потому что занимает высшую государственную должность в регионе. "Не положено. Но свое положительное отношение я уже высказал раз, наверное, 200 за последние три недели. И, к сожалению, некоторые меня не слышат", - добавил он.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
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Дегтярев рассказал о "черствых чиновниках" в Хабаровском крае
Несанкционированные митинги проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания и ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев.
Протесты в Белоруссии начались после выборов президента, прошедших в республике 9 августа. По данным республиканского ЦИК, на них победил действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80 процентов голосов избирателей. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция результаты не признала.
Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются четвертый день. Для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Задержано около шести тысяч человек.
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Протесты в БелоруссииСергей ФургалМихаил ДегтяревХабаровскХабаровский крайОбществоВ мире
Популярные комментарии
Очередную провокацию хочется устроить, кровь пролить? Не выйдет, гуляния в поддержку бандита порядком надоели, желающих вправить мозги группе поддержки, с каждым днём все большее..
13 августа, 03:27
Алесандр Бородин
170001923
Один в один протест, когда Ходора арестовали, только денег у него побольше было...он и сейчас всей душой болеет за протест в Хабаровске. Не удивляться надо, а разгонять все эти митинги.чего сопли жевать
13 августа, 03:15
Алесандр Бородин
16000628
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