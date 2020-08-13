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Дегтярев рассказал о "черствых чиновниках" в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что госуправление в регионе было "практически демонтировано" его предшественниками. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T02:49
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровский край
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровский край, политика

Дегтярев рассказал о "черствых чиновниках" в Хабаровском крае

02:49 13.08.2020
1545
© Администрация Хабаровского края / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© Администрация Хабаровского края
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что госуправление в регионе было "практически демонтировано" его предшественниками.

"Госуправление тут, будем откровенны, было практически демонтировано… Моими предшественниками. И не одним, наверное, Сергеем Ивановичем (Фургалом - ред.). Я пришел — здесь половины министров краевого правительства нет, исполняющие обязанности шлют из Москвы заявления об увольнении. А я вообще практически никого не уволил. Одного чиновника только, волевым решением: зама по социальным вопросам", - сказал Дегтярев в интервью "Известиям".

Он отметил, что недоволен тем, как в регионе устроена социальная защита людей.
"Система недоброжелательная, черствая, неотзывчивая. Остальные все сами разбежались. И будут еще бежать, потому что они не готовы, как я, 24 на семь работать", - добавил Дегтярев.
Он также отметил, что на десятом этаже в правительстве Хабаровского края, где располагается руководитель, его первый заместитель и аппарат, порядки "будут жесткие".
Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо Сергея Фургала, который смещен с поста в связи с утратой доверия.
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