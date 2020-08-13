Дегтярев рассказал о "черствых чиновниках" в Хабаровском крае

"Госуправление тут, будем откровенны, было практически демонтировано… Моими предшественниками. И не одним, наверное, Сергеем Ивановичем (Фургалом - ред.). Я пришел — здесь половины министров краевого правительства нет, исполняющие обязанности шлют из Москвы заявления об увольнении. А я вообще практически никого не уволил. Одного чиновника только, волевым решением: зама по социальным вопросам", - сказал Дегтярев в интервью "Известиям".