https://ria.ru/20200813/1575720136.html
Названы признаки приближающейся смерти
Врач-кардиолог Анатолий Трифонов рассказал "Вечерней Москве", по каким признакам можно понять, что человек оказался на грани жизни и смерти. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T02:40
2020-08-13T02:40
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/96853/51/968535178_0:652:2884:2274_1400x0_80_0_0_fdafba205d001fd500726654dcaf78ce.jpg
https://ria.ru/20200813/1575719838.html
https://rsport.ria.ru/20200805/1575420080.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/96853/51/968535178_0:652:2884:2274_1400x0_80_0_0_fdafba205d001fd500726654dcaf78ce.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/96853/51/968535178_0:381:2884:2544_1400x0_80_0_0_6ac5fed2d1d1d0d5624102c0b4e0863f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/96853/51/968535178_0:21:2884:2905_1400x0_80_0_0_52f88477d07c7912852b61a8a7d10b37.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости.
Врач-кардиолог Анатолий Трифонов рассказал "Вечерней Москве
", по каким признакам можно понять, что человек оказался на грани жизни и смерти.
"Если, скажем, речь идет о хроническом заболевании сердечно-сосудистой группы, его главные признаки встречаются за 10–15 дней до летального исхода", — сообщил медик.
По его словам, у больного могут возникнуть недомогание, одышка, вялость, внезапное чувство страха, покраснение лица, побледнение кожи. Кроме того, наблюдаются расширение зрачков и частые потери сознания, добавил Трифонов.
Специалист отметил, что при сердечной недостаточности, которая может привести к смерти, также наблюдаются резкие перемены.
"Главные, предшествующие смерти симптомы, — это изменение цвета кожи от телесного оттенка к синему, похолодание конечностей, судороги. Может выделяться пена из ротовой полости, — сказал кардиолог.
При этом он добавил, что у пациента также могут наблюдаться отечность конечностей и лихорадка.
Ранее ученые нашли новый индикатор риска скорой смерти у пациентов с сердечной недостаточностью. Согласно исследованию, опубликованному в журнале ESC Heart Failure, на это может указывать размер зрачка.