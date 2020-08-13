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Названы признаки приближающейся смерти
Врач-кардиолог Анатолий Трифонов рассказал "Вечерней Москве", по каким признакам можно понять, что человек оказался на грани жизни и смерти. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T02:40
здоровье
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
здоровье, общество

Названы признаки приближающейся смерти

02:40 13.08.2020
10366
© Fotolia / xyПустая больничная койка
Пустая больничная койка
© Fotolia / xy
Пустая больничная койка. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Врач-кардиолог Анатолий Трифонов рассказал "Вечерней Москве", по каким признакам можно понять, что человек оказался на грани жизни и смерти.
"Если, скажем, речь идет о хроническом заболевании сердечно-сосудистой группы, его главные признаки встречаются за 10–15 дней до летального исхода", — сообщил медик.
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По его словам, у больного могут возникнуть недомогание, одышка, вялость, внезапное чувство страха, покраснение лица, побледнение кожи. Кроме того, наблюдаются расширение зрачков и частые потери сознания, добавил Трифонов.
Специалист отметил, что при сердечной недостаточности, которая может привести к смерти, также наблюдаются резкие перемены.
"Главные, предшествующие смерти симптомы, — это изменение цвета кожи от телесного оттенка к синему, похолодание конечностей, судороги. Может выделяться пена из ротовой полости, — сказал кардиолог.
При этом он добавил, что у пациента также могут наблюдаться отечность конечностей и лихорадка.
Ранее ученые нашли новый индикатор риска скорой смерти у пациентов с сердечной недостаточностью. Согласно исследованию, опубликованному в журнале ESC Heart Failure, на это может указывать размер зрачка.
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