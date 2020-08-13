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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575720056.html
В Минске ОМОН открыл стрельбу по стоявшим на балконах людям
В Минске сотрудники силовых ведомств открыли огонь по людям, стоявших на балконах многоквартирных жилых домов, сообщает Sputnik Беларусь. Видео инцидента... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T02:38
протесты в белоруссии
светлана тихановская
гитанас науседа
линас линкявичюс
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, гитанас науседа, линас линкявичюс, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире

В Минске ОМОН открыл стрельбу по стоявшим на балконах людям

02:38 13.08.2020
19529
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Минске сотрудники силовых ведомств открыли огонь по людям, стоявших на балконах многоквартирных жилых домов, сообщает Sputnik Беларусь. Видео инцидента опубликовано в YouTube.
Инцидент произошел в окрестностях станции метро "Грушевка" на проспекте Дзержинского.
По данным агентства, омоновцы кинулись в погоню за протестующими, при этом очевидцы, стоявшие на балконах расположенных рядом многоэтажных домов давали советы, куда им прятаться. "В ответ по "координаторам" несколько раз выстрелили из помповых ружей", — сообщило агентство.
Белорусские медики проводят мирную акцию протеста в Минске с требованием остановить насилие.
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Протесты в Белоруссии

Протестные акции в Минске и других городах Белоруссии начались вечером 9 августа после объявления предварительных итогов президентских выборов. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — 10 процентов. Оппозиция результаты не признала.
После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются четвертый день.
Для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержано около шести тысяч человек.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минск
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В Минске объяснили применение помповых ружей на акции протеста

План спасения Белоруссии

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
Он добавил, что Белоруссии нужны новые выборы президента, так как прошедшие не были свободными и демократическими.
Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа предложил властям Белоруссии план действий из трех этапов, которые поддержали также лидеры Польши и Латвии.
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США пока не определились

США еще не определились, как реагировать на события в Белоруссии, заявил госсекретарь Майк Помпео.
"Мы еще не решили, какой подходящий ответ, но могу сказать, что мы будем работать с нашими европейскими партнерами, с нашими друзьями, которые любят свободу и равно обеспокоены произошедшим. Мы хотим хорошего результата для белорусского народа и предпримем действия, основываясь на этом", - сказал Помпео в интервью, текст которого распространил госдепартамент.
"Мы были очень обеспокоены выборами и глубоко разочарованы, что они не были более свободными и честными. Мы уже видели подобное поведение раньше, и мы сожалеем, что и сейчас произошло подобное. Потом мы увидели последовавшее насилие, обращение с мирными протестами совсем не таким образом, каким следует с ними обращаться", - заявил Помпео.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
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