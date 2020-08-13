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Помпео пригрозил РФ "огромной ценой" из-за слухов о "сделке" с талибами
Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил России "огромной ценой", если подтвердятся сообщения о том, что она платила талибам за убийство американских военных в... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T03:01
россия
майк помпео
афганистан
сша
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200810/1575603648.html
https://ria.ru/20200729/1575105353.html
На счет "огромной" цены вообще смешно, пусть прикинут во сколько военных конфликтов они вляпались, если Россия захочет, то кто то разорится на пакетах для убитых военных.
36
За ними самими ещё должок за стингеры и прочее вооружение, обучение тех же талибов, которые тогда просто по другому назывались. А платить афганцам не надо, они при любом удобном случае ухандокают морпеха.
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россия
афганистан
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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россия, майк помпео, афганистан, сша, в мире

Помпео пригрозил РФ "огромной ценой" из-за слухов о "сделке" с талибами

02:34 13.08.2020 (обновлено: 03:01 13.08.2020)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Майк Помпео
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил России "огромной ценой", если подтвердятся сообщения о том, что она платила талибам за убийство американских военных в Афганистане.
"Если русские предлагают деньги за убийство американцев или вообще людей с Запада, то придется заплатить огромную цену. Этим я поделился с министром иностранных дел (Сергеем) Лавровым. Я знаю, что наши военные также говорили с их лидерами (военным руководством РФ — ред.) Мы не будем это терпеть", - сказал Помпео в интервью, текст которого распространил госдепартамент.
В конце июня газета New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванных представителей американских спецслужб утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала связанным с талибами боевикам вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств издание не привело.
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В российском МИД статью назвали фальшивкой, а глава ведомства Сергей Лавров связал эти обвинения с внутриполитической борьбой перед выборами в Соединенных Штатах.
Президент Дональд Трамп, со своей стороны, назвал статью заказухой. По его словам, американская разведка не посчитала информацию New York Times заслуживающей доверия. В Пентагоне также заявили, что не располагают подтверждениями "сговора".
Официальный представитель политического офиса радикального движения "Талибан" Сухейль Шахин в интервью РИА Новости назвал сообщения о "сделке" с Россией "ошибочной и безосновательной информацией", которая, по его словам, исходила от департамента национальной безопасности Афганистана.
Кабул
29 июля, 13:55
Источник: спецпредставитель США встретится с президентом Афганистана
589016520
Обсудить 17
РоссияМайк ПомпеоАфганистанСШАВ мире
Популярные комментарии
На счет "огромной" цены вообще смешно, пусть прикинут во сколько военных конфликтов они вляпались, если Россия захочет, то кто то разорится на пакетах для убитых военных.
13 августа, 02:55
Иван Грозный
3400002
За ними самими ещё должок за стингеры и прочее вооружение, обучение тех же талибов, которые тогда просто по другому назывались. А платить афганцам не надо, они при любом удобном случае ухандокают морпеха.
13 августа, 03:19
DDialint62
1000001
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