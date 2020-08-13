Помпео пригрозил РФ "огромной ценой" из-за слухов о "сделке" с талибами

"Если русские предлагают деньги за убийство американцев или вообще людей с Запада, то придется заплатить огромную цену. Этим я поделился с министром иностранных дел (Сергеем) Лавровым. Я знаю, что наши военные также говорили с их лидерами (военным руководством РФ — ред.) Мы не будем это терпеть", - сказал Помпео в интервью, текст которого распространил госдепартамент.