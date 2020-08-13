США не решили, как реагировать на беспорядки в Белоруссии

"Мы еще не решили, какой подходящий ответ, но могу сказать, что мы будем работать с нашими европейскими партнерами, с нашими друзьями, которые любят свободу и равно обеспокоены произошедшим. Мы хотим хорошего результата для белорусского народа и предпримем действия, основываясь на этом", - сказал Помпео в интервью, текст которого распространил госдепартамент.

"Мы были очень обеспокоены выборами и глубоко разочарованы, что они не были более свободными и честными. Мы уже видели подобное поведение раньше, и мы сожалеем, что и сейчас произошло подобное. Потом мы увидели последовавшее насилие, обращение с мирными протестами совсем не таким образом, каким следует с ними обращаться", - заявил Помпео.