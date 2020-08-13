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Эксперт рассказал, почему опасны запрещенные сайты в режиме инкогнито
Режим инкогнито может обеспечить вашу приватность на определенном устройстве, но не в сети, в том числе, при посещении "запрещенных" или нежелательных сайтов... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T02:20
сергей никитин
group-ib
технологии
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https://ria.ru/20200810/1575568429.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/91063/86/910638631_0:188:2000:1313_1400x0_80_0_0_54d60fae8aea75ec679a4bc7bc72c418.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей никитин, group-ib, технологии

Эксперт рассказал, почему опасны запрещенные сайты в режиме инкогнито

02:20 13.08.2020
563
© Fotolia / maxkabakovБлокировка доступа
Блокировка доступа
© Fotolia / maxkabakov
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Режим инкогнито может обеспечить вашу приватность на определенном устройстве, но не в сети, в том числе, при посещении "запрещенных" или нежелательных сайтов. Здесь вашу анонимность он не гарантирует, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики и исследования вредоносного кода Group-IB Сергей Никитин.
"Этот режим позволяет изолировать одну конкретную вкладку от других, поэтому сайты, которые вы просматриваете в этой вкладке, открытой в режиме "инкогнито", не будут отслеживаться в других. Таким образом, этот режим не обеспечивает вашей анонимности в сети, а скорее, обеспечивает вашу приватность на определенном устройстве ", — рассказал он.
Главная задача, которую решает использование режима инкогнито, — это устранение истории просмотров на конкретном устройстве. В разных веб-браузерах этот режим называется и работает немного по-разному.
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