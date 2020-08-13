Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200813/1575719838.html
Психиатр рассказал, когда лень – признак серьезной болезни
это нормальное свойство человеческой натуры, но иногда она может быть признаком болезни. Когда нужно просто взять себя в руки, а когда пора бежать к врачу,... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T02:08
человек
здоровье - общество
психиатрия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/147390/44/1473904418_0:0:4501:2531_1400x0_80_0_0_14732fefcb976a72047713dd06d5ca06.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200309/1568183195.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/147390/44/1473904418_0:0:4501:2531_1400x0_80_0_0_14732fefcb976a72047713dd06d5ca06.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/147390/44/1473904418_0:0:4001:3000_1400x0_80_0_0_7e93404e1ff9acaf750ccec3d2227d9a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/147390/44/1473904418_0:0:3001:3000_1400x0_80_0_0_510a80c81b7eabf1b90e9ec876a5644c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
человек, здоровье - общество, психиатрия, общество

Психиатр рассказал, когда лень – признак серьезной болезни

02:08 13.08.2020
2197
© Fotolia / theartofphotoМужчина отдыхает на диване с книгой
Мужчина отдыхает на диване с книгой
© Fotolia / theartofphoto
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Лень это нормальное свойство человеческой натуры, но иногда она может быть признаком болезни. Когда нужно просто взять себя в руки, а когда пора бежать к врачу, рассказал в интервью радио Sputnik психиатр-психоаналитик, член Парижского психоаналитического общества, доцент Центра психиатрии им. Сербского Павел Качалов.
Человеку свойственно лениться. Иногда даже говорят, что лень это двигатель прогресса, ведь множество изобретений появились на свет только из-за того, что кому-то не хотелось что-то делать самому. Даже в языках народов мира это можно проследить, заметил Павел Качалов.
"Что человек – существо ленивое, знают, например, исследователи языков. Они вывели закономерность в эволюции всех языков, что по мере того, как языки живут и развиваются, люди начинают лениться с произношением сложных звуков. Из-за этого мы упрощаем их от поколения к поколению", – рассказал психиатр-психоаналитик.
Нормальная лень это защитная реакция организма, которая помогает избавиться от лишней работы, объяснил в интервью радио Sputnik Павел Качалов.
"Есть лень нормальная, когда люди защищают сами себя от бессмысленной работы, которую им либо предлагают другие люди, либо же они сами по привычке взваливают на свои плечи. Тогда лень позволяет подождать, одуматься, и часть работы теряет актуальность. То есть, лень может быть защитой от избыточной работы, которую слишком энергичные люди иногда пытаются навязать себе и окружающим", – уточнил психоаналитик.
Но бывает лень совсем другого типа. Когда человек не хочет и не может ничего делать. Более того, не может себя заставить действовать. Это уже болезненное состояние, когда нужна помощь специалиста.
"Это, скорее всего, речь про депрессию. В случае возникновения этого расстройства надо идти к психиатру. Сейчас есть много антидепрессантов, которые помогут от депрессии. Любой человек, который внезапно изменился и перестал походить на себя прежнего, вдруг стал не в состоянии сделать простейших усилий, такому человеку надо посоветовать искать помощи у психиатра или помощи у антидепрессантов. Если это становится повторяющейся проблемой, поможет лечение", – уточнил Павел Качалов в интервью радио Sputnik.
Молодой человек с компьютером
9 марта, 10:00Акценты
Рабочая лень: бездельничать в интернете полезно для делаИсследователи издания Computers in Human Behavior проанализировали поведение 258 американских студентов и пришли к выводу, что немного бездельничества в Сети помогает продуктивности.
3283014
Обсудить 0
ЧеловекЗдоровье - ОбществопсихиатрияОбщество
Рекомендуем
Пустая больничная койка
Названы признаки приближающейся смерти
Иосиф Пригожин
Пригожин раскритиковал Спивакова за отказ от врученного Лукашенко ордена
Российские рубли
РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
Блокировка доступа
Эксперт рассказал, почему опасны запрещенные сайты в режиме инкогнито
Автопортрет Рафаэля Санти и 3D-модель его лица
Ученые узнали, как на самом деле выглядел художник Рафаэль Санти
Отдел бытовой химии в магазине
Женщина смешала два моющих средства во время уборки и умерла
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Эксперт рассказал, зачем блокировать функцию бесконтактной оплаты картой
Ученицы в школьном кабинете
Прическу первоклассниц признали опасной
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео пригрозил РФ "огромной ценой" из-за слухов о "сделке" с талибами
Храм Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби
В Таиланде пьяная туристка разделась и осквернила буддийский храм
Белорусские медики проводят мирную акцию протеста в Минске с требованием остановить насилие.
Ведущий гостелеканала "Беларусь 1" объявил об увольнении
Протесты в Минске
США не решили, как реагировать на беспорядки в Белоруссии
Погоня за женщиной, зажавшей руку сотрудника МВД Белоруссии стеклом
Опубликовано видео погони за водителем в Минске
Инспекторы ГИБДД на мотоциклах
Вице-мисс "Чита-2019" погибла во время нелегальных гонок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Пригожин раскритиковал Спивакова за отказ от врученного Лукашенко ордена
04:38Отца, бросившего детей в Шереметьево, ограничили в родительских правах
04:16Вице-мисс "Чита-2019" погибла во время нелегальных гонок
04:05Прическу первоклассниц признали опасной
03:40Умер писатель Игорь Ефимов
03:23Эксперт рассказал, зачем блокировать функцию бесконтактной оплаты картой
03:21РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
03:16Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России
03:13В Белоруссии завершился четвертый день протестов
03:00Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске
02:49Дегтярев рассказал о "черствых чиновниках" в Хабаровском крае
02:40Названы признаки приближающейся смерти
02:38Трамп: демократы доставят больше проблем на выборах, чем РФ, Китай и Иран
02:34Помпео пригрозил РФ "огромной ценой" из-за слухов о "сделке" с талибами
02:28Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии
02:20Эксперт рассказал, почему опасны запрещенные сайты в режиме инкогнито
02:17США не решили, как реагировать на беспорядки в Белоруссии
02:08Психиатр рассказал, когда лень – признак серьезной болезни
01:58В Ираке рассказали о взрыве рядом с колонной международной коалиции
01:55Ученые узнали, как на самом деле выглядел художник Рафаэль Санти
Лента новостейМолния