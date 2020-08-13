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В Ираке рассказали о взрыве рядом с колонной международной коалиции
Колонна, рядом с которой произошел взрыв на юге Ирака, перевозила оборудование для армии США, заявил начальник полиции провинции Зи-Кар Хазем аль-Вайли РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T01:58
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ирак, сша, в мире

В Ираке рассказали о взрыве рядом с колонной международной коалиции

01:58 13.08.2020
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© РИА Новости / Даминов РафаэльСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Даминов Рафаэль
Скорая помощь. Архивное фото
КАИР, 13 авг - РИА Новости. Колонна, рядом с которой произошел взрыв на юге Ирака, перевозила оборудование для армии США, заявил начальник полиции провинции Зи-Кар Хазем аль-Вайли
Ранее иракский телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на МВД страны сообщил, что во время прохождения колонны международной коалиции во главе с США в районе города Батха на юге Ирака сработало взрывное устройство. По данным источников телеканала Sky News Arabia, атаке подверглась колонна материально-технической поддержки коалиции

"Фугас был подорван во время прохождения колонны одной из компаний, сотрудничающих с коалицией, перевозившей специальное оборудование для армии США", - цитирует телеканал "Аль-Арабия" начальника полиции.

По его словам, машины направлялись из Багдада в сторону портового города Басра.
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"Фугас не причинил вреда, повреждено только колесо одной из машин", - сообщил Хазем аль-Вайли.
Во вторник арабские телеканалы сообщили, что вооруженная группировка устроила взрыв рядом с колонной с американской техникой на иракско-кувейтской границе. Как уточнили СМИ, иракская шиитская группировка "Асхаб аль-Кахф" взяла на себя ответственность за устроенный взрыв против "американских оккупантов", отметив, что ей удалось уничтожить американскую технику, а также сильно пострадало здание контрольно-пропускного пункта. При этом командование совместными операциями в Ираке опровергло сообщения СМИ о взрыве рядом с КПП на границе Ирака с Кувейтом.
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