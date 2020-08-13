В Ираке рассказали о взрыве рядом с колонной международной коалиции

Ранее иракский телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на МВД страны сообщил, что во время прохождения колонны международной коалиции во главе с США в районе города Батха на юге Ирака сработало взрывное устройство. По данным источников телеканала Sky News Arabia, атаке подверглась колонна материально-технической поддержки коалиции