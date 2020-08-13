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Захватившим заложника в Миланском соборе оказался египтянином
Итальянская полиция опубликовала подробности захвата заложника в Миланском соборе и операции по задержанию злоумышленника. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T03:09
милан
италия
египет
в мире
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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60
милан, италия, египет, в мире

Захватившим заложника в Миланском соборе оказался египтянином

01:50 13.08.2020 (обновлено: 03:09 13.08.2020)
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© РИА Новости / Светлана Волобуева / Перейти в фотобанкПолицейская машина на улице Милана
Полицейская машина на улице Милана
© РИА Новости / Светлана Волобуева
Перейти в фотобанк
Полицейская машина на улице Милана. Архивное фото
РИМ, 13 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская полиция опубликовала подробности захвата заложника в Миланском соборе и операции по задержанию злоумышленника.
В среду неизвестный молодой человек прорвался сквозь контроль на входе в Дуомо и, угрожая ножом, взял в заложники одного из охранников главной достопримечательности города. В публикациях СМИ преступника назвали выходцем из Северной Африки.
Как отмечает полиция, 26-летний гражданин Египта вступил в схватку с охранником, который пытался его перехватить.
На опубликованной видеозаписи видно, как молодой человек размахивает небольшим ножом у одной из стен собора в углу, образованной кабиной исповедальни. На полу перед ним сидит охранник, которого злоумышленник удерживает левой рукой.
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На видео видны несколько прибывших на место полицейских, которые называют злоумышленника "Кристиано" и уговаривают его успокоиться. В одном из эпизодов ролика диалог с захватчиком установила сотрудница полиции – она сняла ремень с подсумками и оружием. В какой-то момент один из сотрудников полиции набрасывается на вооруженного ножом мужчину, после чего на выручку сослуживцу приходят остальные правоохранители. По сообщению местных СМИ, весь инцидент занял около 10 минут.
В отделении полиции египтянина арестовали по обвинению в захвате человек и сопротивлению должностному лицу. Выяснилось, что мужчина имеет вид на жительство в Италии, а также уже имел проблемы с законом. Делом занимается специальное подразделение МВД и прокурор антитеррористического отдела миланской прокуратуры, отмечает полиция. Однако террористическая составляющая в действиях египтянина пока исключается.
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