Опубликовано видео погони за водителем в Минске

МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Белорусская милиция опубликовала видео , на котором, как утверждается, запечатлена погоня за женщиной-водителем, которая в социальных сетях рассказывала, что ее избили силовики и угрожали оружием.

Этот эпизод в соцсетях также описывали, как задержание журналиста с применением оружия.

"Сегодня вечером некоторые интернет-ресурсы опубликовали информацию о том, что в Минске задержан журналист. На самом деле никаких "пистолетов" и "побили" не было", - пишет пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

Она привела цитату водителя автомобиля, которая рассказывает, что отказалась выйти из машины, после чего сотрудник ГАИ начал бить по автомобилю и угрожать оружием, а когда машину остановили, мужа женщины вытащили из него и избили.

На прикрепленном видео с регистратора машины ГАИ остановленный автомобиль резко трогается, а сотруднику автоинспекции удается вырвать руку, зажатую стеклом. После следует короткая погоня, на которой видео заканчивается, момент задержания водителя и пассажира на него не попал.

По словам Чемодановой, инцидент произошел в среду около 19.40 на проспекте Дзержинского.

"Сотрудники ГАИ попытались остановить машину "Ниссан" для проверки документов. За рулем находилась 38-летняя водитель, которая проигнорировала неоднократные требования об остановке. Милиционеры начали преследовать автомобиль, пока он не остановился. Уже во время проверки документов женщина зажала руку сотрудника оконным стеклом и начала движение", - пишет Чемоданова.

Водителя и пассажира доставили в отдел милиции для разбирательства. "Женщина привлечена к административной ответственности за невыполнение требования об остановке авто", - написала пресс-секретарь ведомства.

Протесты в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко , который набрал более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция результаты не признала.

После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются четвертый день.

Для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержано около шести тысяч человек.

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