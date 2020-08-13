https://ria.ru/20200813/1575719250.html
Ведущий гостелеканала "Беларусь 1" объявил об увольнении
Ведущий военной программы "Арсенал" на телеканале "Беларусь 1" Владимир Бурко объявил в Instagram о своем увольнении. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T01:22
2020-08-13T02:50
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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gpgr
Теперь его хозяин в Портленд жить возьмёт. Там хорошо ему будет
70
Дед Филарет
Ведущий передачи с рейтингом около нуля.
61
23
минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости.
Ведущий военной программы "Арсенал" на телеканале "Беларусь 1" Владимир Бурко объявил в Instagram
о своем увольнении.
Ранее об аналогичном решении сообщили другие телеведущие канала - Евгений Перлин и Ольга Бельмач.
"Начну с главного: я больше не ведущий этого телепроекта, ушел сам, не без приключений", - написал Бурко.
По его словам, "даже в самом страшном сне" он не мог подумать, что солдаты и техника "могут быть применены против своего народа".
Бурко также обратился к белорусским
военнослужащим, призвав их "одуматься, пока не поздно" и принять "верное решение". Экс-телеведущий добавил, что "никто не хочет войны", а все акции протеста проходят и будут проходить мирно.
"Люди хотят справедливости, люди просят их не обманывать, люди просят свободы. За последний пункт отвечаете именно вы, так что все получится", - заключил он.
Протесты в Белоруссии
Девятого августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным республиканского ЦИК, на них победил действующий президент Александр Лукашенко
, набравший более 80 процентов голосов избирателей. Второе место у Светланы Тихановской
— 10,09 процента. Оппозиция результаты не признала.
После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются четвертый день.
Для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Задержано около шести тысяч человек.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >> Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>