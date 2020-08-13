Ведущий гостелеканала "Беларусь 1" объявил об увольнении

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Ведущий военной программы "Арсенал" на телеканале "Беларусь 1" Владимир Бурко объявил в Ведущий военной программы "Арсенал" на телеканале "Беларусь 1" Владимир Бурко объявил в Instagram о своем увольнении.

Ранее об аналогичном решении сообщили другие телеведущие канала - Евгений Перлин и Ольга Бельмач.

"Начну с главного: я больше не ведущий этого телепроекта, ушел сам, не без приключений", - написал Бурко.

По его словам, "даже в самом страшном сне" он не мог подумать, что солдаты и техника "могут быть применены против своего народа".

Бурко также обратился к белорусским военнослужащим, призвав их "одуматься, пока не поздно" и принять "верное решение". Экс-телеведущий добавил, что "никто не хочет войны", а все акции протеста проходят и будут проходить мирно.

"Люди хотят справедливости, люди просят их не обманывать, люди просят свободы. За последний пункт отвечаете именно вы, так что все получится", - заключил он.

Протесты в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным республиканского ЦИК, на них победил действующий президент Александр Лукашенко , набравший более 80 процентов голосов избирателей. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция результаты не признала.

После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются четвертый день.

Для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Задержано около шести тысяч человек.

О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>