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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575719250.html
Ведущий гостелеканала "Беларусь 1" объявил об увольнении
Ведущий военной программы "Арсенал" на телеканале "Беларусь 1" Владимир Бурко объявил в Instagram о своем увольнении. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T02:50
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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Теперь его хозяин в Портленд жить возьмёт. Там хорошо ему будет
70
Ведущий передачи с рейтингом около нуля.
61
23
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Ведущий гостелеканала "Беларусь 1" объявил об увольнении

01:22 13.08.2020 (обновлено: 02:50 13.08.2020)
8971
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусские медики проводят мирную акцию протеста в Минске с требованием остановить насилие.
Белорусские медики проводят мирную акцию протеста в Минске с требованием остановить насилие.
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белорусские медики проводят мирную акцию протеста в Минске с требованием остановить насилие.. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Ведущий военной программы "Арсенал" на телеканале "Беларусь 1" Владимир Бурко объявил в Instagram о своем увольнении.
Ранее об аналогичном решении сообщили другие телеведущие канала - Евгений Перлин и Ольга Бельмач.
Сотрудники белорусского ОМОН
00:21Протесты в Белоруссии
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"Начну с главного: я больше не ведущий этого телепроекта, ушел сам, не без приключений", - написал Бурко.
По его словам, "даже в самом страшном сне" он не мог подумать, что солдаты и техника "могут быть применены против своего народа".
Бурко также обратился к белорусским военнослужащим, призвав их "одуматься, пока не поздно" и принять "верное решение". Экс-телеведущий добавил, что "никто не хочет войны", а все акции протеста проходят и будут проходить мирно.
"Люди хотят справедливости, люди просят их не обманывать, люди просят свободы. За последний пункт отвечаете именно вы, так что все получится", - заключил он.

Протесты в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным республиканского ЦИК, на них победил действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80 процентов голосов избирателей. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция результаты не признала.
После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются четвертый день.
Для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Задержано около шести тысяч человек.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минск
Вчера, 22:29Протесты в Белоруссии
В Минске объяснили применение помповых ружей на акции протеста
891551462
Обсудить 23
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Теперь его хозяин в Портленд жить возьмёт. Там хорошо ему будет
13 августа, 01:29
ggpgr
34700029
Ведущий передачи с рейтингом около нуля.
13 августа, 01:26
ДФДед Филарет
30300029
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