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В Ираке прогремел взрыв возле колонны международной коалиции
Взрывное устройство сработало во время прохождения колонны международной коалиции во главе с США в районе города Батха на юге Ирака, сообщает телеканал... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T05:06
ирак
в мире
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РИА Новости
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60
ирак, в мире

В Ираке прогремел взрыв возле колонны международной коалиции

00:36 13.08.2020 (обновлено: 05:06 13.08.2020)
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© AP Photo / Karim KadimКареты скорой помощи в Ираке
Кареты скорой помощи в Ираке
© AP Photo / Karim Kadim
Кареты скорой помощи в Ираке. Архивное фото
КАИР, 13 авг - РИА Новости. Взрывное устройство сработало во время прохождения колонны международной коалиции во главе с США в районе города Батха на юге Ирака, сообщает телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на МВД страны.
"Взрывное устройство сработало во время прохождения колонны международной коалиции", - цитирует телеканал заявление МВД.
По данным источников Sky News Arabia, атаке подверглась колонна материально-технической поддержки коалиции в окрестностях с городом Батха в провинции Зи-Кар на юге страны. Пострадавших, по информации телеканала, нет.
В конце 2017 года Багдад объявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в стране, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах. В июне в рамках операции "Герои Ирака" проведена зачистка от боевиков территорий площадью почти в 750 квадратных километров на юго-западе провинции Киркук.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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