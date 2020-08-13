Двух изготовителей коктейля Молотова задержали в Минске

МИНСК, 13 авг - РИА Новости. В Минске ОМОН задержал двоих юношей за изготовление коктейля Молотова, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
Двух жителей белорусской столицы остановили в среду вечером на улице Якубовского.
"При осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены десятилитровая канистра с бензином и бутылка растительного масла", - сообщила Чемоданова в своем Telegram-канале.
По словам пресс-секретаря МВД, задержанные рассказали, что купили необходимые ингредиенты на ближайшей АЗС и направились к автостоянке. По ее словам, найденные там пустые бутылки планировалось заполнить горючей смесью, однако довести задуманное до конца помешал ОМОН. Сейчас молодые люди находятся во Фрунзенском РУВД Минска, решается вопрос о признании их подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по факту массовых беспорядков. Один из задержанных трудится на стройке, другой - безработный, добавила Чемоданова.
Протесты в Белоруссии
Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция результаты не признала.
После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются четвертый день.
Для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержано около шести тысяч человек.
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