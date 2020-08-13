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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575718753.html
Двух изготовителей коктейля Молотова задержали в Минске
В Минске ОМОН задержал двоих юношей за изготовление коктейля Молотова, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T03:45
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире

Двух изготовителей коктейля Молотова задержали в Минске

00:21 13.08.2020 (обновлено: 03:45 13.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники белорусского ОМОН
Сотрудники белорусского ОМОН
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сотрудники белорусского ОМОН
МИНСК, 13 авг - РИА Новости. В Минске ОМОН задержал двоих юношей за изготовление коктейля Молотова, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
Двух жителей белорусской столицы остановили в среду вечером на улице Якубовского.

"При осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены десятилитровая канистра с бензином и бутылка растительного масла", - сообщила Чемоданова в своем Telegram-канале.

По словам пресс-секретаря МВД, задержанные рассказали, что купили необходимые ингредиенты на ближайшей АЗС и направились к автостоянке. По ее словам, найденные там пустые бутылки планировалось заполнить горючей смесью, однако довести задуманное до конца помешал ОМОН. Сейчас молодые люди находятся во Фрунзенском РУВД Минска, решается вопрос о признании их подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по факту массовых беспорядков. Один из задержанных трудится на стройке, другой - безработный, добавила Чемоданова.

Протесты в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция результаты не признала.
После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются четвертый день.
Для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержано около шести тысяч человек.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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