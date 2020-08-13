Двух изготовителей коктейля Молотова задержали в Минске

"При осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены десятилитровая канистра с бензином и бутылка растительного масла", - сообщила Чемоданова в своем Telegram-канале.

По словам пресс-секретаря МВД, задержанные рассказали, что купили необходимые ингредиенты на ближайшей АЗС и направились к автостоянке. По ее словам, найденные там пустые бутылки планировалось заполнить горючей смесью, однако довести задуманное до конца помешал ОМОН. Сейчас молодые люди находятся во Фрунзенском РУВД Минска, решается вопрос о признании их подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по факту массовых беспорядков. Один из задержанных трудится на стройке, другой - безработный, добавила Чемоданова.