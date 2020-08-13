Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200813/1575717311.html
Эксперты рассказали, когда лучше покупать авиабилеты
Не стоит бронировать билеты в среду, так как есть риск переплатить. Лучше покупать их в воскресение, цена в среднем будет ниже на четыре процента, сообщает... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T07:24
дешево
туризм
куда можно лететь
новости - туризм
великобритания
лондон
аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/100486/10/1004861089_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e8edd1b73b45519a1b75a76d49623560.jpg
великобритания
лондон
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/100486/10/1004861089_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e8edd1b73b45519a1b75a76d49623560.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/100486/10/1004861089_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cfd662492762dda672e069b4679d9040.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/100486/10/1004861089_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_5db1948e5083b01f29ce58b86bea45b1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дешево, куда можно лететь, новости - туризм, великобритания, лондон, аэропорт

Эксперты рассказали, когда лучше покупать авиабилеты

07:24 13.08.2020
2762
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПродажа авиабилетов в Международном аэропорту "Внуково"
Продажа авиабилетов в Международном аэропорту Внуково
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Не стоит бронировать билеты в среду, так как есть риск переплатить. Лучше покупать их в воскресение, цена в среднем будет ниже на четыре процента, сообщает Express.
Исследование провела компания, занимающаяся поиском самых дешевых авиабилетов, отелей и автомобилей. Четыре процента кажутся небольшой разницей, но если речь идет о групповых поездках или дорогих рейсах, то она вполне ощутимая. Также рекомендовано вылетать в пятницу – это в среднем на 20 процент дешевле рейсов в выходные дни.
Выбор аэропорта не менее важен. Так, например, лондонский Хитроу считается одним из самых дорогих.

"Мы выяснили, что семья из четырех человек, направляющаяся на Тенерифе, могла бы сэкономить более 500 фунтов стерлингов, если бы вылетала не из Лутона, а из Станстеда (другие лондонские аэропорты)", - говорят специалисты сервиса.

Правило работает и для прибытия. Перед путешествием следует выяснить, будет ли удобно добираться из выбранного аэропорта к месту назначения, чтобы не увеличить расходы на дополнительную дорогу.
"Иногда дешевый аэропорт может добавить транспортных расходов", - подчеркивают в компании.
Эксперты не советуют всегда покупать билеты в обе стороны у одной и той же авиакомпании – порой дешевле будет лететь разными.
Если вы надеетесь на бесплатное повышение класса авиабилета, то приезжайте в аэропорт заранее. Тогда есть шанс увидеть обновление прежде, чем кто-либо другой.
361004
Туризмдешевокуда можно лететьНовости - ТуризмВеликобританияЛондонАэропорт
Рекомендуем
Бассейн в семейном отеле Бахчисарайский район, село Песчаное
Эксперты назвали самый доступный для отдыха регион юга России
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Названа основная версия следствия по делу Легкоступовой, впавшей в кому
Кадр из трейлера к фильму Северный ветер
Вышел тизер фильма "Северный ветер" Литвиновой о загадочном женском клане
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Белорусские экс-спецназовцы выбросили форму
Телеведущий Владимир Познер
Познер рассказал о реакции Лукашенко на едкую реплику в его адрес
Певица Алсу
"Все возвращается": Алсу неоднозначно ответила хейтерам
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Эксперт рассказал, зачем блокировать функцию бесконтактной оплаты картой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Эксперт спрогнозировал поворот Минска на восток
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время беседы с врачами Чукотской окружной больницы
Мишустин рассказал, что снизит риски заболевания COVID-19 среди медиков
Пустая больничная койка
Названы признаки приближающейся смерти
Ученицы в школьном кабинете
Прическу первоклассниц признали опасной
Девушка убирает ручную кладь в отсек в салоне самолета
Раскрыт простой способ обойти ограничения по ручной клади в самолете
Вид из окна российского самолета во время полета
Стало известно, с какими странами Россия может открыть границы 1 сентября
Мед в банке с диппером
Роскачество обнаружило в меде следы антибиотиков
Ейский морской торговый порт и городская застройка на Ейской косе между Таганрогским заливом и Ейским лиманом Азовского моря
Названы самые дешевые курорты Азовского моря
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
05:16Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко
04:57Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
04:37Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
04:35Семья Дегтярева прилетела в Хабаровск
04:22РБК: опрос показал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
04:10Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России
04:00Когда нужно отказаться от цветных контактных линз
03:27Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"
03:23Злостных автохулиганов предложили лишать прав
03:21Эксперт рассказал, как распознать мошенника на онлайн-досках объявлений
03:20Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией
03:19Зритель заметил ляп в "Парке Юрского периода" через 27 лет после премьеры
03:16Концентрация токсичного бензола в атмосфере МКС не угрожает экипажу
02:48Турагенты сообщили, как в Турции гиды вынуждают гостей покупать экскурсии
02:34В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сичи"
02:23СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол
02:20CNN: Пентагон создаст рабочую группу по изучению НЛО
02:20Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
01:53Трамп: Израиль отложил планы присоединения Западного берега Иордана
Лента новостейМолния