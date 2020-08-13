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Переодетую в спецназ банду не могли поймать десять лет
Униформа, длительный сбор данных и слежка за "объектом" — планируя преступления, курганская банда Дмитрия Романова заимствовала методы спецслужб. По версии СК,... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T08:00
следственный комитет россии (ск рф)
курган
шадринск
курганская область
убийство
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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следственный комитет россии (ск рф), курган, шадринск, курганская область, убийство

Переодетую в спецназ банду не могли поймать десять лет

08:00 13.08.2020
28680
© Фото : СУ СКР по Курганской областиДмитрий Романов
Дмитрий Романов
© Фото : СУ СКР по Курганской области
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Униформа, длительный сбор данных и слежка за "объектом" — планируя преступления, курганская банда Дмитрия Романова заимствовала методы спецслужб. По версии СК, группировка похищала состоятельных коммерсантов, требуя выкуп. И даже получив деньги, заложников убивали. О том, как следователи и оперативники уголовного розыска разоблачили одну из самых законспирированных банд, — в материале РИА Новости.

ДНК неизвестного

Осенью 2011-го в Кургане пропал бизнесмен Александр Дружков. Вечером он приехал с работы, припарковал машину и направился к дому. Но до подъезда так и не дошел. А спустя полтора месяца участники поисковой игры "Дозор" обнаружили в заброшенном гараже на окраине города труп с проломленной головой.
"Мы рассматривали несколько версий, — рассказывает РИА Новости следователь СУ СКР по Курганской области, майор юстиции Алексей Третьяков. — Приоритетной, конечно, была профессиональная деятельность погибшего. Проверили всех, с кем он когда-либо общался и конфликтовал, а также ранее судимых и членов различных местных ОПГ, но никто из них отношения к убийству не имел".
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У брата убитого тоже был бизнес, причем более крупный. Оперативники проверили все его связи — безрезультатно. Свидетелей похищения не нашли. Единственная зацепка — генотип неизвестного, обнаруженный экспертами на одежде жертвы.
Из-за недостатка улик уголовное дело вскоре приостановили, но поиски преступников продолжались. В 2019-м ДНК-профиль разыскиваемого указал на некоего Кирилла Ермолаева — заключенного одной из курганских колоний. Расследование возобновили. Тогда еще никто не предполагал, что убийство Дружкова — лишь вершина айсберга.

Ребята с нашего двора

Ермолаев угодил за решетку вместе с друзьями детства — Дмитрием Романовым и Александром Афанасьевым. Они на протяжении нескольких лет угоняли дорогостоящие иномарки и продавали их на запчасти. Действовали в основном в Курганской и Тюменской областях.
Романов втянул в группировку еще нескольких уголовников, с которыми познакомился в колонии в начале нулевых, когда отбывал срок за кражу. Оперативники долго разрабатывали банду, но прямых доказательств их причастности к угонам не было. Первые задержания провели лишь в 2016-м.
© Фото : СУ СКР по Курганской областиЗадержание одного из членов банды
Задержание одного из членов банды
© Фото : СУ СКР по Курганской области
Задержание одного из членов банды
"После совпадения ДНК у нас сразу возникло подозрение, что на совести этих ребят не только кражи машин, — объясняет следователь СУ СКР по Курганской области, майор юстиции Алексей Третьяков. — Вместе с коллегами из УМВД мы подняли все нераскрытые исчезновения бизнесменов. И у нас, и в соседних регионах".
Так, в 2008-м в Кургане пропал Андрей Машин, а спустя три года в Екатеринбурге — Сергей Ваганов. В обоих случаях с родственниками и друзьями похищенных связывались неизвестные и требовали выкуп, обещая отпустить заложников.
Преступники ставили четкие и жесткие условия: обговаривали время и место, где нужно оставить деньги, угрожали убить пленника, если родственники обратятся в полицию, на поиск необходимой суммы (обычно около миллиона рублей) давали крайне мало времени. Все требования выполнили, но ни Машин, ни Ваганов домой не вернулись.
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"Зимой 2012-го неизвестные в форме сотрудников полиции похитили бизнесмена из Шадринска, — продолжает Третьяков. — Подошли к нему, надели наручники, маску, посадили в автомобиль и повезли за город. Но по дороге машина застряла в сугробе. В итоге псевдосиловики выкинули коммерсанта из салона и скрылись. Он остался жив, но на обратном пути сильно отморозил ноги. И хотя не смог никого опознать, дал показания, которые позже нам пригодились".

Сдал всех

Чем дольше следователи и оперативники изучали старые уголовные дела, тем больше убеждались в том, что все эти преступления — дело рук банды Романова. Но из улик ничего, кроме совпадения ДНК, по-прежнему не было.
Следственно-оперативная группа отправилась в колонию, где отбывали срок угонщики. После многочасовых допросов первым "поплыл" Афанасьев, а затем и лидер группировки. Оба заключили досудебное соглашение и подробно описали каждое преступление, а также показали, где зарыли трупы.
© Фото : СУ СКР по Курганской областиРоманов показывает, как убивали одного из бизнесменов
Романов показывает, как убивали одного из бизнесменов
© Фото : СУ СКР по Курганской области
Романов показывает, как убивали одного из бизнесменов
"Бандиты действовали очень грамотно, — объясняет замначальника отдела по раскрытию преступлений против личности и преступлений прошлых лет Управления уголовного розыска УМВД по Курганской области, подполковник полиции Иван Павлов. — Еще в 2011-м они подделали документы сотрудников правоохранительных органов и приобрели по ним служебную форму. Схема одна: представившись полицейскими, сажали коммерсанта в машину и увозили в заранее подготовленное место. Держали там до получения выкупа, а затем убивали".
Все похищения тщательно планировали: банда через знакомых собирала информацию о состоятельных коммерсантах, узнавала масштабы бизнеса, выясняла, какими суммами располагает предприниматель. После выбора объекта нападения устанавливали слежку.
Использовали рации, постоянно меняли номера на машинах, телефоны и SIM-карты. Место захвата и маршрут выбирали так, чтобы не было камер видеонаблюдения. При налетах — всегда в балаклавах, поэтому даже если бы их кто-то и заметил, не опознал бы.
© Фото : СУ СКР по Курганской областиАрсенал, изъятый у банды
Арсенал, изъятый у банды
© Фото : СУ СКР по Курганской области
Арсенал, изъятый у банды
"С Дружковым они допустили просчет, — отмечает подполковник полиции. — Целью был его брат — более успешный коммерсант. Братья очень похожи, бандиты просто их перепутали. Когда поняли ошибку, решили, что много денег за Александра не дадут, и убили его, даже не потребовав выкуп. Но тело почему-то не закопали, а спрятали в заброшенном гараже. Видимо, не думали, что обнаружат".

Сделка со следствием

По версии СК, банду сразу создавали для похищений, а угоны были лишь "побочным заработком". Впрочем, члены группировки не гнушались и другими способами нелегального обогащения.
Как считают следователи, бандиты также расправились с курганцем по фамилии Задриборода из-за недвижимости. Один из преступников был внешне похож на хозяина и попытался продать его трехкомнатную квартиру, но афера раскрылась. Доказать, что Задрибороду убили, тогда не удалось.
© Фото : СУ СКР по Курганской областиБандиты не стеснялись применять оружие
Бандиты не стеснялись применять оружие
© Фото : СУ СКР по Курганской области
Бандиты не стеснялись применять оружие
Сейчас расследование завершено. Список статей длинный: убийства, похищения, угоны, незаконный оборот оружия, разбои, вымогательства, покушение на убийство.
Романов и Афанасьев продолжают сотрудничать со следствием, что в будущем, если вину докажут, возможно, позволит им избежать пожизненного срока. Ермолаев же причастность к убийствам отрицает.
976151730120
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Следственный комитет России (СК РФ)КурганШадринскКурганская областьУбийство
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