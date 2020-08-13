Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200813/1575699078.html
Джим Парсонс объяснил, почему покинул сериал "Теория большого взрыва"
Американский актер Джим Парсонс, известный по роли физика Шелдона Купера в комедийном сериале "Теория большого взрыва", в разговоре с Дэвидом Теннантом... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T04:32
эмми
культура
кино и сериалы
новости культуры
джим парсонс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/96697/07/966970746_0:0:1157:651_1400x0_80_0_0_13511e28515f36dfba3f10b22d45dba6.jpg
https://ria.ru/20200324/1569073717.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/96697/07/966970746_0:0:1157:651_1400x0_80_0_0_13511e28515f36dfba3f10b22d45dba6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/96697/07/966970746_0:0:1013:759_1400x0_80_0_0_117245378a15fc49f589f6fdbe2e4d32.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/96697/07/966970746_109:0:868:759_1400x0_80_0_0_311aef2e47dd44e619d1fa31ddf86824.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эмми, кино и сериалы, новости культуры, джим парсонс

Джим Парсонс объяснил, почему покинул сериал "Теория большого взрыва"

04:32 13.08.2020
36
© СBS Broadcasting Inc. Кадр из сериала "Теория Большого взрыва"
Кадр из сериала Теория Большого взрыва
© СBS Broadcasting Inc.
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Американский актер Джим Парсонс, известный по роли физика Шелдона Купера в комедийном сериале "Теория большого взрыва", в разговоре с Дэвидом Теннантом объяснил, почему покинул ситком, сообщает RadioTimes.
По его словам, на это решение повлияло множество неприятных ситуаций, в том числе, болезнь его собаки, а также репетиции спектаклей и съемки в рекламе. Он также вспомнил, что у него было предчувствие, когда он заключал последний контракт на два года, то понял, что больше не будет сниматься в этом проекте.
"Я был истощен. Но больше всего я был подавлен из-за того, что одна из наших собак в то время доживала последние дни", — пояснил актер.
Джим Парсонс рассказал, что через несколько дней после того, как питомец умер (ему было 14 лет), он даже поскользнулся и сломал ногу, находясь на сцене: "Это был самый страшный момент, потому что я чувствовал себя так, будто стаю на краю обрыва, и вижу там что-то действительно мрачное и темное".
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloАмериканский актер Джим Парсонс на церемонии вручения премии "Эмми" 2014
Американский актер Джим Парсонс на церемонии вручения премии Эмми 2014
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Американский актер Джим Парсонс на церемонии вручения премии "Эмми" 2014
И хотя актер не считает себя суеверным и мнительным, поняв, что в конце 12-го сезона "Теории большого взрыва" будет всего на шесть лет моложе его отца, когда он скончался в возрасте 52 лет, окончательно решил покинуть проект.

"Тогда я подумал и понял, что мне нужно попробовать себя в чем-то еще", — рассказал он.

Парсонс, который четыре раза подряд становился лауреатом премии "Эмми" за роль Шелдона в ситкоме CBS, сожалеет, что из-за его ухода шоу закрылось после 12-го сезона (финальная серия вышла в мае прошлого года).

"У меня никогда не было мысли: "не хочу, чтобы шоу продолжалось без меня". У меня было противоположное мнение. Я считал, в этом проекте столько всего хорошего, и, главное, многим оно нравится", — прокомментировал Джим Парсонс.

Премьера ситкома состоялась в сентябре 2007 года на канале CBS. За время существования сериала вышло 279 эпизодов, что сделало его самым продолжительным комедийным шоу в истории телевидения. Вместе с Джимом Парсонсом в "Теории большого взрыва" снимались: Джонни Галэки, Кейли Куоко, Саймон Хелберг, Кунал Найар и другие.
Кадр из сериала Великолепный век
24 марта, 18:55Культура
Хюррем Султан рассказала, почему покинула сериал "Великолепный век"
000000
КультураЭммиКино и сериалыНовости культурыДжим Парсонс
Рекомендуем
Ученицы в школьном кабинете
Прическу первоклассниц признали опасной
Оперная певица Анна Нетребко (сопрано) выступает на гала-концерте звезд классической сцены в Государственном Кремлевском дворце
Анна Нетребко посетила знаменитые Катакомбы капуционов
Инспекторы ГИБДД на мотоциклах
Вице-мисс "Чита-2019" погибла во время нелегальных гонок
Свеча
Умер писатель Игорь Ефимов
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев рассказал о "черствых чиновниках" в Хабаровском крае
Актер Дмитрий Шаракоис
"Ем просрочку": звезда "Интернов" пожаловался на тяготы жизни в Лондоне
Погоня за женщиной, зажавшей руку сотрудника МВД Белоруссии стеклом
Опубликовано видео погони за водителем в Минске
Сотрудники спецподразделения французской полиции
В Париже голый мужчина напал на полицейских
Кареты скорой помощи в Ираке
В Ираке прогремел взрыв возле колонны международной коалиции
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео пригрозил РФ "огромной ценой" из-за слухов о "сделке" с талибами
Полицейская машина на улице Милана
Захватившим заложника в Миланском соборе оказался египтянином
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске
Акция протеста в Белоруссии
В Белоруссии завершился четвертый день протестов
Российские рубли
РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
Белорусские медики проводят мирную акцию протеста в Минске с требованием остановить насилие.
Ведущий гостелеканала "Беларусь 1" объявил об увольнении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Пригожин раскритиковал Спивакова за отказ от врученного Лукашенко ордена
04:38Отца, бросившего детей в Шереметьево, ограничили в родительских правах
04:16Вице-мисс "Чита-2019" погибла во время нелегальных гонок
04:05Прическу первоклассниц признали опасной
03:40Умер писатель Игорь Ефимов
03:23Эксперт рассказал, зачем блокировать функцию бесконтактной оплаты картой
03:21РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
03:16Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России
03:13В Белоруссии завершился четвертый день протестов
03:00Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске
02:49Дегтярев рассказал о "черствых чиновниках" в Хабаровском крае
02:40Названы признаки приближающейся смерти
02:38Трамп: демократы доставят больше проблем на выборах, чем РФ, Китай и Иран
02:34Помпео пригрозил РФ "огромной ценой" из-за слухов о "сделке" с талибами
02:28Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии
02:20Эксперт рассказал, почему опасны запрещенные сайты в режиме инкогнито
02:17США не решили, как реагировать на беспорядки в Белоруссии
02:08Психиатр рассказал, когда лень – признак серьезной болезни
01:58В Ираке рассказали о взрыве рядом с колонной международной коалиции
01:55Ученые узнали, как на самом деле выглядел художник Рафаэль Санти
Лента новостейМолния