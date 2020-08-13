Джим Парсонс объяснил, почему покинул сериал "Теория большого взрыва"

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Американский актер Джим Парсонс, известный по роли физика Шелдона Купера в комедийном сериале "Теория большого взрыва", в разговоре с Дэвидом Теннантом объяснил, почему покинул ситком, Американский актер Джим Парсонс, известный по роли физика Шелдона Купера в комедийном сериале "Теория большого взрыва", в разговоре с Дэвидом Теннантом объяснил, почему покинул ситком, сообщает RadioTimes.

По его словам, на это решение повлияло множество неприятных ситуаций, в том числе, болезнь его собаки, а также репетиции спектаклей и съемки в рекламе. Он также вспомнил, что у него было предчувствие, когда он заключал последний контракт на два года, то понял, что больше не будет сниматься в этом проекте.

"Я был истощен. Но больше всего я был подавлен из-за того, что одна из наших собак в то время доживала последние дни", — пояснил актер.

Джим Парсонс рассказал, что через несколько дней после того, как питомец умер (ему было 14 лет), он даже поскользнулся и сломал ногу, находясь на сцене: "Это был самый страшный момент, потому что я чувствовал себя так, будто стаю на краю обрыва, и вижу там что-то действительно мрачное и темное".

© AP Photo / Invision/Chris Pizzello Американский актер Джим Парсонс на церемонии вручения премии "Эмми" 2014 © AP Photo / Invision/Chris Pizzello Американский актер Джим Парсонс на церемонии вручения премии "Эмми" 2014

И хотя актер не считает себя суеверным и мнительным, поняв, что в конце 12-го сезона "Теории большого взрыва" будет всего на шесть лет моложе его отца, когда он скончался в возрасте 52 лет, окончательно решил покинуть проект.

"Тогда я подумал и понял, что мне нужно попробовать себя в чем-то еще", — рассказал он.

Парсонс, который четыре раза подряд становился лауреатом премии "Эмми" за роль Шелдона в ситкоме CBS, сожалеет, что из-за его ухода шоу закрылось после 12-го сезона (финальная серия вышла в мае прошлого года).

"У меня никогда не было мысли: "не хочу, чтобы шоу продолжалось без меня". У меня было противоположное мнение. Я считал, в этом проекте столько всего хорошего, и, главное, многим оно нравится", — прокомментировал Джим Парсонс.