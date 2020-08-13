В Таиланде пьяная туристка разделась и осквернила буддийский храм

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. В Таиланде туристка возмутила местных жителей, голой забравшись на буддийский храм в городе Чиангмай, В Таиланде туристка возмутила местных жителей, голой забравшись на буддийский храм в городе Чиангмай, сообщает The Sun.

На кадрах, снятых прохожими, запечатлена 28-летняя Фарах Хак из Бангладеш. Она сидит обнаженной на перилах, пьет из банки пиво и грубо выражается.

Местные жители попытались одеть кричащую отдыхающую в саронг. Прибывшие полицейские задержали ее, а затем отвезли в местную больницу. Они сказали, что путешественница приехала по туристической визе, но с апреля работала учителем английского языка.

"Она была пьяна, не могла себя контролировать и устроила ужасную сцену. Первым делом мы отвезли ее в больницу. Когда она протрезвеет, врачи проверят ее психическое состояние", - сказал подполковник полиции Сомкит Пхусод.

Власти проинформировали об инциденте посольство Бангладеш.