https://ria.ru/20200813/1575696584.html
В Таиланде пьяная туристка разделась и осквернила буддийский храм
В Таиланде туристка возмутила местных жителей, голой забравшись на буддийский храм в городе Чиангмай, сообщает The Sun. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T01:19
2020-08-13T01:19
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РИА Новости
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туристы, туризм, новости - туризм, бангладеш, таиланд
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости.
В Таиланде туристка возмутила местных жителей, голой забравшись на буддийский храм в городе Чиангмай, сообщает
The Sun.
На кадрах, снятых прохожими, запечатлена 28-летняя Фарах Хак из Бангладеш. Она сидит обнаженной на перилах, пьет из банки пиво и грубо выражается.
Местные жители попытались одеть кричащую отдыхающую в саронг. Прибывшие полицейские задержали ее, а затем отвезли в местную больницу. Они сказали, что путешественница приехала по туристической визе, но с апреля работала учителем английского языка.
"Она была пьяна, не могла себя контролировать и устроила ужасную сцену. Первым делом мы отвезли ее в больницу. Когда она протрезвеет, врачи проверят ее психическое состояние", - сказал подполковник полиции Сомкит Пхусод.
Власти проинформировали об инциденте посольство Бангладеш.
Местные буддисты решили провести уборку в храме и вымыть места, которых касалась туристка.