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Собачья работа: как четвероногие друзья помогают спасать утопающих
Собаки — верные друзья человека не только на суше, но и в воде. Подопечные кинологической общественной организации "Сотер" круглогодично тренируются, чтобы... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T10:28
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353
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хорошие новости, москва

Собачья работа: как четвероногие друзья помогают спасать утопающих

08:00 13.08.2020 (обновлено: 10:28 13.08.2020)
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© Официальный сайт Мэра МосквыСобака-спасатель во время тренировки на воде
Собака-спасатель во время тренировки на воде
© Официальный сайт Мэра Москвы
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Собаки — верные друзья человека не только на суше, но и в воде. Подопечные кинологической общественной организации "Сотер" круглогодично тренируются, чтобы летом обеспечивать безопасность на пляжах. Как собак готовят к этой непростой работе и чем привлечь внимание спасателя при угрозе утопления, рассказал портал mos.ru.

Сильные и выносливые

С 2010 года каждые выходные кинологи отряда "Сотер" с собаками собираются на поисково-спасательной станции "Строгино" и оттачивают навыки спасения отдыхающих. Не каждая собака подойдет для такого дела, животное должно быть сильным и выносливым, чтобы справиться с доставкой дрейфующей лодки с пассажирами к берегу.
На воде часто работают ньюфаундленды, идеально приспособленные к плаванию. На лапах у них перепонки, помогающие быстро передвигаться в воде, а особенное строение морды позволяет воде постепенно стекать изо рта, не накапливаясь.
Тренировать собак начинают в юном возрасте, лучше всего до года. Прежде чем приступить к работе, щенки проходят общий курс послушания и дрессуры и некоторое время плавают у берега, наблюдая за старшими собратьями.
"Собака не предназначена для жизни в воде. Поэтому ей необходима предварительная подготовка: дрессировочная площадка, обучение общему послушанию и выполнению команд. Лишь после этого она может переходить в воду. Вода — агрессивная среда, поэтому без послушания на суше сделать что-то с собакой нельзя. В нашем отряде работают водолазы, лабрадоры и другие крупные породы. Начинать тренировать пса лучше в детстве. После восьми лет крупные породы уже выходят на пенсию. Хотя стоит отметить, что есть и "герои труда", — рассказал Александр Бурмистров, руководитель организации "Сотер".
Московская городская поисково-спасательная служба на воде
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Непростая тренировка

Тренировка собаки — процесс длительный и многоступенчатый. Начинается все с разминки на суше. Сначала собак учат слушать простые команды — "рядом", "апорт". Затем отрабатывается заплыв с кинологом. Собаки в оранжевых жилетах и кинологи в гидрокостюмах по команде руководителя заходят в воду и плывут ровной шеренгой до буйков.
Помогать утопающим животных учат в несколько этапов. Отрабатывается спасение человека без сознания, спасение с помощью круга, буксирование лодки.

Как показать, что вы тонете

Но что делать утопающему человеку, чтобы ему пришли на помощь? По словам спасателей, очень важно правильно вести себя на воде и не поддаваться панике.
Правильная техника в такой ситуации — громкие шлепки ладонями по воде, создающие брызги. Важно постараться всеми способами привлечь к себе внимание.
Когда собака уже подплыла, нужно крепко взяться за ручку на жилете четвероногого спасателя и довериться ему.
Спасатели работают и над предупреждением опасных ситуаций: рассказывают о безопасности на водных объектах и раздают листовки.
"Собаки прибывают на станцию и отрабатывают нормативы, а после этого выходят на совместный маршрут патрулирования. Они помогают выявлять нуждающихся в помощи. Мы общаемся с людьми и проводим профилактическую работу. Наша задача простая: человека, нуждающегося в помощи, — подошел, спас", — говорит начальник поисково-спасательной станции "Строгино" Владимир Ерошин.
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