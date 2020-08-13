Ученые узнали, как на самом деле выглядел художник Рафаэль Санти

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Ученые из римского университета Ла Сапиенца в сотрудничестве с профессорами из других учебных заведений Италии создали трехмерную модель лица художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти и распечатали ее на 3D-принтере, чтобы узнать, как он выглядел на самом деле, Ученые из римского университета Ла Сапиенца в сотрудничестве с профессорами из других учебных заведений Италии создали трехмерную модель лица художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти и распечатали ее на 3D-принтере, чтобы узнать, как он выглядел на самом деле, сообщает Daily Mail.

Для этого эксперты использовали гипсовый слепок черепа итальянского живописца, который был сделан во время эксгумации его тела в 1833-м году, и специальную компьютерную программу.

На протяжении веков существовали предложения, что кости могут принадлежать не Рафаэлю, так как некоторые из его учеников позже были похоронены рядом с ним.

Однако Маттиа Фалькони, профессор и молекулярный биолог из Университета Тор Вергата считает, что проведенное исследование указывает на примерно 85%-ю вероятностью того, что череп принадлежит именно Рафаэлю из-за сходства с большей частью портретов и автопортретов художника.

По словам исследователя, живописец сделал себе "пластику носа" на автопортрете 1506-год года, который сейчас находится в Риме на выставке, посвященной 500-летию с его смерти (обычно картина висит в Галерее Уффици).

"Эта 3D-модель показывает, что глаза и рот (на портретах) принадлежат ему, но, видимо, он был не очень доволен орлиным носом, поэтому сделал его более утонченным. — прокомментировал Фалькони. — Мы также знаем, что Рафаэль часто писал себя моложе своих лет, и эта модель позволяет нам увидеть его таким, каким он был на самом деле".

Фалькони надеется, что когда-нибудь склеп снова откроют и проведут новые исследования черепа художника, чтобы получить лучшее представление о "настоящем Рафаэле", в том числе установить реальную причину смерти.

Рафаэль Санти умер в Риме в 1520-м году в возрасте 37 лет, вероятно, от пневмонии, и был похоронен в Пантеоне.