https://ria.ru/20200813/1575688637.html
В Турции археологи обнаружили спортзал II-го века нашей эры
В ходе раскопок в районе Измира, турецкого города, расположенного на побережье Эгейского моря, носившего ранее название Смирна, археологи обнаружили римскую... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T05:42
2020-08-13T05:42
культура
новости культуры
археология
эгейское море
турция
измир
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эгейское море
турция
измир
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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новости культуры, археология, эгейское море, турция, измир
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
В ходе раскопок в районе Измира, турецкого города, расположенного на побережье Эгейского моря, носившего ранее название Смирна, археологи обнаружили римскую баню и спортзал, сообщает
AA.
По информации издания, работы проводились исследователями из Измирского университета Катип Челеби. Они обнаружили руины древнего здания II-го века нашей эры, которое использовалось для физических, социальных и культурных мероприятий.
Ученые считают, что это сооружение относится к эпохе правления римского императора Адриана.
Так, Акин Эрсой, академик и руководитель группы раскопок рассказал, что бани и гимназии были обычным явления во времена Римской империи. По его словам, эти места посещали люди всех возрастов. Например, в спортзале они тренировались, боролись или принимали участие в разных играх.