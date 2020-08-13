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В Турции археологи обнаружили спортзал II-го века нашей эры
В ходе раскопок в районе Измира, турецкого города, расположенного на побережье Эгейского моря, носившего ранее название Смирна, археологи обнаружили римскую... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T05:42
культура
новости культуры
археология
эгейское море
турция
измир
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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новости культуры, археология, эгейское море, турция, измир

В Турции археологи обнаружили спортзал II-го века нашей эры

05:42 13.08.2020
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© Фото : Katip Çelebi Türk İslam ArkeolojisiАрхеологические раскопки на месте древнего города Смирна в турецком Измире
Археологические раскопки на месте древнего города Смирна в турецком Измире
© Фото : Katip Çelebi Türk İslam Arkeolojisi
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В ходе раскопок в районе Измира, турецкого города, расположенного на побережье Эгейского моря, носившего ранее название Смирна, археологи обнаружили римскую баню и спортзал, сообщает AA.
По информации издания, работы проводились исследователями из Измирского университета Катип Челеби. Они обнаружили руины древнего здания II-го века нашей эры, которое использовалось для физических, социальных и культурных мероприятий.
Ученые считают, что это сооружение относится к эпохе правления римского императора Адриана.
Так, Акин Эрсой, академик и руководитель группы раскопок рассказал, что бани и гимназии были обычным явления во времена Римской империи. По его словам, эти места посещали люди всех возрастов. Например, в спортзале они тренировались, боролись или принимали участие в разных играх.
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КультураНовости культурыАрхеологияЭгейское мореТурцияИзмир
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