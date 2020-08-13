В Турции археологи обнаружили спортзал II-го века нашей эры

По информации издания, работы проводились исследователями из Измирского университета Катип Челеби. Они обнаружили руины древнего здания II-го века нашей эры, которое использовалось для физических, социальных и культурных мероприятий.

Так, Акин Эрсой, академик и руководитель группы раскопок рассказал, что бани и гимназии были обычным явления во времена Римской империи. По его словам, эти места посещали люди всех возрастов. Например, в спортзале они тренировались, боролись или принимали участие в разных играх.