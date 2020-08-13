Молодым оленеводам Якутии выдадут по миллиону на жилье

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Якутские оленеводы в возрасте до 35 лет могут получить по одному миллиону рублей на улучшение жилищных условий, сообщает официальный сайт Республики Саха (Якутия). В мае этого года правительство региона утвердило программу "Молодой оленевод".

Требований к кандидатам не так много: они должны быть не старше 35 лет, не менее четырех лет работать в оленеводстве, а также проживать в одном из 11 районов Якутии, где держат оленьи стада. Отбором заявок займется специальная комиссия, рассказал РИА Новости руководитель отдела по развитию традиционных отраслей Севера Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) Иннокентий Баланов. Деньги можно потратить по своему усмотрению на покупку или постройку жилья.

Уже на следующей неделе комиссия проведет конкурс среди заявок на получение выплаты.

"Из каждого района мы получим, наверное, по одной заявке, и деньги будут направлены одному представителю от района", — рассказал Баланов.