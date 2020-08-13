https://ria.ru/20200813/1575687094.html
Молодым оленеводам Якутии выдадут по миллиону на жилье
Якутские оленеводы в возрасте до 35 лет могут получить по одному миллиону рублей на улучшение жилищных условий, сообщает официальный сайт Республики Саха... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T08:00
2020-08-13T11:03
хорошие новости
республика саха (якутия)
хорошие новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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республика саха (якутия), хорошие новости
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Якутские оленеводы в возрасте до 35 лет могут получить по одному миллиону рублей на улучшение жилищных условий, сообщает официальный сайт Республики Саха (Якутия). В мае этого года правительство региона утвердило программу "Молодой оленевод".
Требований к кандидатам не так много: они должны быть не старше 35 лет, не менее четырех лет работать в оленеводстве, а также проживать в одном из 11 районов Якутии, где держат оленьи стада. Отбором заявок займется специальная комиссия, рассказал РИА Новости руководитель отдела по развитию традиционных отраслей Севера Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) Иннокентий Баланов. Деньги можно потратить по своему усмотрению на покупку или постройку жилья.
Уже на следующей неделе комиссия проведет конкурс среди заявок на получение выплаты.
"Из каждого района мы получим, наверное, по одной заявке, и деньги будут направлены одному представителю от района", — рассказал Баланов.
Он уточнил, что комиссия сформирует очередь, если заявок окажется больше. Следить за тем, чтобы деньги были потрачены на жилье, будут сразу несколько ведомств. Возвращать этот беспроцентный заем оленеводам будет не нужно.