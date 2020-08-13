Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20200813/1575687094.html
Молодым оленеводам Якутии выдадут по миллиону на жилье
Якутские оленеводы в возрасте до 35 лет могут получить по одному миллиону рублей на улучшение жилищных условий, сообщает официальный сайт Республики Саха... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T11:03
хорошие новости
республика саха (якутия)
хорошие новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575686526_0:320:1500:1164_1400x0_80_0_0_36016965f538dbd61a2de1244ed899fa.jpg
https://ria.ru/20200721/1574644280.html
3
республика саха (якутия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575686526_0:320:1500:1164_1400x0_80_0_0_36016965f538dbd61a2de1244ed899fa.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575686526_0:39:1500:1164_1400x0_80_0_0_c439dd6ef1ace0b105c792956748673f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575686526_278:0:1442:1164_1400x0_80_0_0_e19783a1170897b2920a5c404a4c4739.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика саха (якутия), хорошие новости

Молодым оленеводам Якутии выдадут по миллиону на жилье

08:00 13.08.2020 (обновлено: 11:03 13.08.2020)
791
© РИА Новости / Алексей КуденкоПастух-оленевод угощает оленя соленой рыбой
Пастух-оленевод угощает оленя соленой рыбой
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Якутские оленеводы в возрасте до 35 лет могут получить по одному миллиону рублей на улучшение жилищных условий, сообщает официальный сайт Республики Саха (Якутия). В мае этого года правительство региона утвердило программу "Молодой оленевод".
Требований к кандидатам не так много: они должны быть не старше 35 лет, не менее четырех лет работать в оленеводстве, а также проживать в одном из 11 районов Якутии, где держат оленьи стада. Отбором заявок займется специальная комиссия, рассказал РИА Новости руководитель отдела по развитию традиционных отраслей Севера Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) Иннокентий Баланов. Деньги можно потратить по своему усмотрению на покупку или постройку жилья.
Уже на следующей неделе комиссия проведет конкурс среди заявок на получение выплаты.
День оленевода на Ямале
21 июля, 12:58
Для Арктики создадут программу поддержки коренных народов
"Из каждого района мы получим, наверное, по одной заявке, и деньги будут направлены одному представителю от района", — рассказал Баланов.
Он уточнил, что комиссия сформирует очередь, если заявок окажется больше. Следить за тем, чтобы деньги были потрачены на жилье, будут сразу несколько ведомств. Возвращать этот беспроцентный заем оленеводам будет не нужно.
54540113
Обсудить 3
Хорошие новостиРеспублика Саха (Якутия)Хорошие новости
Рекомендуем
Собака-спасатель во время тренировки на воде
Собачья работа: как четвероногие друзья помогают спасать утопающих
Свадьба Михаила и Марины
"Ты что, с ума сошел?" Они пришли туда доживать, но все круто изменилось
Британский музыкант Пол Маккартни
Не-правые люди: почему непросто быть левшой
Оленевод Егор гонит оленей в лагерь
Мороз на Колыме и лучший закат в Осетии. Фотограф — о поездках по России
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
Почему мятежный схимонах Сергий скрывает, что творится в монастыре
Победительница конкурса красоты и сексуальности Miss MAXIM - 2020 Октябрина Максимова (Великий Новгород) (третья слева) и участницы финала
Некоторые любят погорячее: победительница и финалистки Miss Maxim 2020
Дмитрий Романов
Переодетую в спецназ банду не могли поймать десять лет
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
"Меня "любят" на Западе". Накажут ли Лукашенко за разгон протестов
Москва.Backstage. Капремонт дома: руководство для собственников
"Москва.Backstage". Капремонт дома: руководство для собственников
Американские солдаты наблюдают за порядком на улице Багдада
Начать войну в Ираке и проиграть Америку: как это случилось
Телеведущий Арчи (Артур Цветков)
Обратились на "ты". Телеведущий Арчи подрался с сотрудником кафе в Москве
Андрей Григорьев-Аполлонов. Премьера фильма Майкл Джексон: Вот и всё
"Точно не девочка?" Снимок рыжего из "Иванушек" поставил фанатов в тупик
Тесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Число случаев COVID-19 в мире выросло на 276 тысяч за сутки
Акция протеста в Минске после президентских выборов
Почему Лукашенко не может проиграть Майдану
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
05:16Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко
04:57Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
04:37Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
04:35Семья Дегтярева прилетела в Хабаровск
04:22РБК: опрос показал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
04:10Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России
04:00Когда нужно отказаться от цветных контактных линз
03:27Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"
03:23Злостных автохулиганов предложили лишать прав
03:21Эксперт рассказал, как распознать мошенника на онлайн-досках объявлений
03:20Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией
03:19Зритель заметил ляп в "Парке Юрского периода" через 27 лет после премьеры
03:16Концентрация токсичного бензола в атмосфере МКС не угрожает экипажу
02:48Турагенты сообщили, как в Турции гиды вынуждают гостей покупать экскурсии
02:34В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сичи"
02:23СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол
02:20CNN: Пентагон создаст рабочую группу по изучению НЛО
02:20Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
01:53Трамп: Израиль отложил планы присоединения Западного берега Иордана
Лента новостейМолния