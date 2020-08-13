Почему мятежный схимонах Сергий скрывает, что творится в монастыре

Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря

МОСКВА, 13 авг — РИА новости, Олег Налисник. Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом, где вместе с сотнями сторонников заперся скандально известный схимонах Сергий (Романов), вновь в центре внимания. Правоохранительные органы изучают обстоятельства смерти 15-летней онкобольной девочки и сообщения о насилии над несовершеннолетними. О новых поворотах в истории мятежного священника — в материале РИА Новости.

Запрет для журналистов

Вот уже месяц жизнь насельников Среднеуральского монастыря идет своим чередом. Как говорят они сами, ничего не поменялось с тех пор, как настоятельница игуменья Варвара (Крыгина) покинула обитель вместе с несколькими сестрами и власть взял Сергий (Романов) — тогда еще схиигумен.

Весной он развязал открытое противостояние с Екатеринбургской епархией и правящим архиереем. Поводом послужила проповедь — монах проклял всех, кто закрывает храмы из-за коронавируса. Официальный запрет его не остановил — Романов назвал руководство Русской православной церкви "еретиками".

За отказ подчиняться, ложь и клевету епархиальный суд лишил Сергия не только права служить, но и сана. Отныне он просто схимонах. Все совершенные им таинства считаются недействительными.

Впрочем, опальный священник не смирился и по-прежнему проводит службы вместе с помощниками. Они нарушают запрет, но паломников, прибывающих в обитель, это не смущает.

"За последний месяц их число возросло", — уверяет представитель мятежного схимонаха Всеволод Могучев. И добавляет, что отец Сергий благословил его "контактировать с внешним миром". Сама же община сейчас — что-то вроде закрытой секты. Паломников принимают, но ненадолго.

"Во избежание провокаций, хотя многие желают остаться здесь", — утверждает Могучев.

В июне в обители произошла драка с участием насельников и съемочной группы Ксении Собчак. С тех пор отец Сергий редко появляется на публике. Журналистов в монастырь не пускают — словно есть что скрывать.

Насилие над детьми

Несколько недель наружу ничего не просачивалось, кроме эпатажных речей Романова о "мировом заговоре" и "электронном лагере сатаны". Но в начале августа стало известно о смерти 15-летней девочки. Этим тут же заинтересовались правоохранители.

В монастыре сообщили — у подростка был рак мозга. Неизлечимо больную привезли родители. Результаты вскрытия подтвердили — она умерла ненасильственной смертью.

Однако некоторые СМИ написали о следах побоев. Региональное управление Следственного комитета России заявило: "Телесное повреждение незначительно и не имеет криминального характера". Но общественность вновь заговорила о страшной тайне Среднеуральского монастыря.

Когда скандал с Романовым только набирал обороты, в Екатеринбургскую епархию обратились бывшие воспитанники монастыря. Уже много лет в обители действует приют — там оставляли детей последователи схимонаха. Помощники отца Сергия воспитывали их насилием, психологическим и физическим. В частности, били ремнем.

"Я даже не заметила, как они пересекли грань дозволенного, — рассказывает телеканалу "Россия 24" Христина Самушкина, которая жила в монастыре в нулевые. — Плечистым мужикам отец Сергий Романов давал распоряжение — бить".

Причем по любому поводу: если ребенок без спросу пошел купаться, если мальчик и девочка прогуливались вместе. Воспитанников, по их словам, постоянно запугивали.

"Как меня обработали, я запомнила. Били и внушали, что папа знает об этом — "можешь ему не жаловаться". Он приезжал, я ничего не говорила. Любила его и ненавидела. Внутри кричала — папа, как ты можешь?! А он ни о чем не подозревал", — вспоминает Самушкина.

Сколько детей это пережили, неизвестно. Официально приют не зарегистрирован как образовательное учреждение. Обучали по школьной программе, но в семейной форме. Занимались этим монахини во главе с матушкой Варварой (Крыгиной).

"Образовательную деятельность Среднеуральский женский монастырь вести не имеет права, поскольку отсутствуют соответствующие государственные лицензия и аккредитация, — объясняют в Екатеринбургской епархии. — Обитель покинули профессионалы, руководители педагогического коллектива — игуменья Варвара (Крыгина), монахиня Нина (Крыгина) и другие. Теперь организация даже домашнего обучения невозможна".

Экзамены воспитанники с 2013 года сдавали в Свято-Симеоновской православной гимназии. Ежегодно ОГЭ и ЕГЭ писали десять-пятнадцать человек, отмечают в епархии.

Однако государственную аттестацию, по данным СМИ и бывших прихожан, проходили далеко не все дети. Поэтому непонятно, сколько их всего в приюте. До скандала на это никто не обращал внимания. Судя по видеороликам, выложенным сторонниками Романова в июне, — не меньше трех десятков. А всего в монастыре, по словам самого схимонаха, проживают порядка 520 человек.

Монастырь или частная собственность

После публикации материалов о насилии проблемой заинтересовалась уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Она обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой разобраться. Возможно, расследование прольет свет на происходящее в обители и решит вопрос с опальным монахом.

Екатеринбургская епархия и Русская православная церковь все способы исчерпали — осталась надежда, что схимонах Сергий "одумается и покается".

"Не идти же на монастырь штурмом. Полагаю, никто не думает, что существуют церковные силовые структуры. Слава Богу, их нет. Но отец Сергий должен понимать: обитель не его частная собственность", — отмечает заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов).

Однако харизматичный схимонах, организовавший строительство монастыря на средства состоятельных жертвователей, считает иначе. Он явно чувствует себя хозяином женской обители. Вход в нее охраняют крепкие мужчины в спортивно-камуфляжной одежде, непохожие на священнослужителей и монахов.

Как пояснил Роман Силантьев, глава правозащитного центра Всемирного русского народного собора и член экспертного совета по религиоведческой экспертизе при Минюсте, юридически Среднеуральский монастырь принадлежит не частному лицу, а религиозной организации — Екатеринбургской епархии.

"А он (Романов. — Прим. ред.) самовольно его захватил. Сторонники говорят, что епархия не тратила деньги, так что хозяин здесь — Сергий. Но у схимонахов вообще-то не бывает имущества. Не положено", — подчеркнул Силантьев.