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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200813/1575669126.html
Почему мятежный схимонах Сергий скрывает, что творится в монастыре
Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом, где вместе с сотнями сторонников заперся скандально известный схимонах Сергий (Романов), вновь в центре... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T18:28
религия и мировоззрение
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анна кузнецова
аналитика - религия и мировоззрение
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ксения собчак
общество
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Свят только Бог! На духовном пути существует масса соблазнов: соблазн заработать побольше денег, славы себе земной, на желании обрести власть над людьми, растить своё "эго". Чем грубее энергетика сознания человека, тем легче подчинять себе людей, Сергий реально обладает парализующей, подавляющей другие души личной силой. Таким людям-дьяволам легче управлять другими, а сексуальным маньякам удовлетворять свою похоть, их жертвы не могут сопротивляться - их парализует. Это дьявольская энергетика. Почему люди идут за ним? Потому что люди не знают духовных истин, законов Эволюции, не знают зачем мы на Земле, в чём смысл жизни? И от того что люди не знают истинных знаний, и появляются такие Сергии, которые ведут людей в ад. Сведущему в духовных проблемах человеку понятно, что люди, ещё не научившиеся самостоятельно и критически мыслить, не смогут верно сориентироваться во множестве нюансов духовного продвижения. Они обязательно будут соблазнены лжеучителями и лжеучениями!
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сергей романов, анна кузнецова, аналитика - религия и мировоззрение, русская православная церковь, ксения собчак, общество

Почему мятежный схимонах Сергий скрывает, что творится в монастыре

08:00 13.08.2020 (обновлено: 18:28 13.08.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 авг — РИА новости, Олег Налисник. Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом, где вместе с сотнями сторонников заперся скандально известный схимонах Сергий (Романов), вновь в центре внимания. Правоохранительные органы изучают обстоятельства смерти 15-летней онкобольной девочки и сообщения о насилии над несовершеннолетними. О новых поворотах в истории мятежного священника — в материале РИА Новости.

Запрет для журналистов

Вот уже месяц жизнь насельников Среднеуральского монастыря идет своим чередом. Как говорят они сами, ничего не поменялось с тех пор, как настоятельница игуменья Варвара (Крыгина) покинула обитель вместе с несколькими сестрами и власть взял Сергий (Романов) — тогда еще схиигумен.
Весной он развязал открытое противостояние с Екатеринбургской епархией и правящим архиереем. Поводом послужила проповедь — монах проклял всех, кто закрывает храмы из-за коронавируса. Официальный запрет его не остановил — Романов назвал руководство Русской православной церкви "еретиками".
За отказ подчиняться, ложь и клевету епархиальный суд лишил Сергия не только права служить, но и сана. Отныне он просто схимонах. Все совершенные им таинства считаются недействительными.
Впрочем, опальный священник не смирился и по-прежнему проводит службы вместе с помощниками. Они нарушают запрет, но паломников, прибывающих в обитель, это не смущает.
"За последний месяц их число возросло", — уверяет представитель мятежного схимонаха Всеволод Могучев. И добавляет, что отец Сергий благословил его "контактировать с внешним миром". Сама же община сейчас — что-то вроде закрытой секты. Паломников принимают, но ненадолго.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВерующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Верующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Верующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
"Во избежание провокаций, хотя многие желают остаться здесь", — утверждает Могучев.
В июне в обители произошла драка с участием насельников и съемочной группы Ксении Собчак. С тех пор отец Сергий редко появляется на публике. Журналистов в монастырь не пускают — словно есть что скрывать.

Насилие над детьми

Несколько недель наружу ничего не просачивалось, кроме эпатажных речей Романова о "мировом заговоре" и "электронном лагере сатаны". Но в начале августа стало известно о смерти 15-летней девочки. Этим тут же заинтересовались правоохранители.
В монастыре сообщили — у подростка был рак мозга. Неизлечимо больную привезли родители. Результаты вскрытия подтвердили — она умерла ненасильственной смертью.
Однако некоторые СМИ написали о следах побоев. Региональное управление Следственного комитета России заявило: "Телесное повреждение незначительно и не имеет криминального характера". Но общественность вновь заговорила о страшной тайне Среднеуральского монастыря.
Когда скандал с Романовым только набирал обороты, в Екатеринбургскую епархию обратились бывшие воспитанники монастыря. Уже много лет в обители действует приют — там оставляли детей последователи схимонаха. Помощники отца Сергия воспитывали их насилием, психологическим и физическим. В частности, били ремнем.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
"Я даже не заметила, как они пересекли грань дозволенного, — рассказывает телеканалу "Россия 24" Христина Самушкина, которая жила в монастыре в нулевые. — Плечистым мужикам отец Сергий Романов давал распоряжение — бить".
Причем по любому поводу: если ребенок без спросу пошел купаться, если мальчик и девочка прогуливались вместе. Воспитанников, по их словам, постоянно запугивали.
"Как меня обработали, я запомнила. Били и внушали, что папа знает об этом — "можешь ему не жаловаться". Он приезжал, я ничего не говорила. Любила его и ненавидела. Внутри кричала — папа, как ты можешь?! А он ни о чем не подозревал", — вспоминает Самушкина.
Сколько детей это пережили, неизвестно. Официально приют не зарегистрирован как образовательное учреждение. Обучали по школьной программе, но в семейной форме. Занимались этим монахини во главе с матушкой Варварой (Крыгиной).
"Образовательную деятельность Среднеуральский женский монастырь вести не имеет права, поскольку отсутствуют соответствующие государственные лицензия и аккредитация, — объясняют в Екатеринбургской епархии. — Обитель покинули профессионалы, руководители педагогического коллектива — игуменья Варвара (Крыгина), монахиня Нина (Крыгина) и другие. Теперь организация даже домашнего обучения невозможна".
Экзамены воспитанники с 2013 года сдавали в Свято-Симеоновской православной гимназии. Ежегодно ОГЭ и ЕГЭ писали десять-пятнадцать человек, отмечают в епархии.
Однако государственную аттестацию, по данным СМИ и бывших прихожан, проходили далеко не все дети. Поэтому непонятно, сколько их всего в приюте. До скандала на это никто не обращал внимания. Судя по видеороликам, выложенным сторонниками Романова в июне, — не меньше трех десятков. А всего в монастыре, по словам самого схимонаха, проживают порядка 520 человек.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области

Монастырь или частная собственность

После публикации материалов о насилии проблемой заинтересовалась уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Она обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой разобраться. Возможно, расследование прольет свет на происходящее в обители и решит вопрос с опальным монахом.
Екатеринбургская епархия и Русская православная церковь все способы исчерпали — осталась надежда, что схимонах Сергий "одумается и покается".
"Не идти же на монастырь штурмом. Полагаю, никто не думает, что существуют церковные силовые структуры. Слава Богу, их нет. Но отец Сергий должен понимать: обитель не его частная собственность", — отмечает заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов).
Однако харизматичный схимонах, организовавший строительство монастыря на средства состоятельных жертвователей, считает иначе. Он явно чувствует себя хозяином женской обители. Вход в нее охраняют крепкие мужчины в спортивно-камуфляжной одежде, непохожие на священнослужителей и монахов.
Как пояснил Роман Силантьев, глава правозащитного центра Всемирного русского народного собора и член экспертного совета по религиоведческой экспертизе при Минюсте, юридически Среднеуральский монастырь принадлежит не частному лицу, а религиозной организации — Екатеринбургской епархии.
"А он (Романов. — Прим. ред.) самовольно его захватил. Сторонники говорят, что епархия не тратила деньги, так что хозяин здесь — Сергий. Но у схимонахов вообще-то не бывает имущества. Не положено", — подчеркнул Силантьев.
По его словам, вопрос о возврате монастыря законному владельцу — Русской церкви — должны решать правоохранительные органы. Нужен только повод — например, новая информация о том, что творится за стенами обители, скрытой от мира.
На территории Среднеуральского женского монастыря
7 августа, 16:38Религия и мировоззрение
Священник прокомментировал смерть девочки в Среднеуральском монастыре
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Религия и мировоззрениеСергей РомановАнна КузнецоваАналитика - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьКсения СобчакОбщество
Популярные комментарии
Свят только Бог! На духовном пути существует масса соблазнов: соблазн заработать побольше денег, славы себе земной, на желании обрести власть над людьми, растить своё "эго". Чем грубее энергетика сознания человека, тем легче подчинять себе людей, Сергий реально обладает парализующей, подавляющей другие души личной силой. Таким людям-дьяволам легче управлять другими, а сексуальным маньякам удовлетворять свою похоть, их жертвы не могут сопротивляться - их парализует. Это дьявольская энергетика. Почему люди идут за ним? Потому что люди не знают духовных истин, законов Эволюции, не знают зачем мы на Земле, в чём смысл жизни? И от того что люди не знают истинных знаний, и появляются такие Сергии, которые ведут людей в ад. Сведущему в духовных проблемах человеку понятно, что люди, ещё не научившиеся самостоятельно и критически мыслить, не смогут верно сориентироваться во множестве нюансов духовного продвижения. Они обязательно будут соблазнены лжеучителями и лжеучениями!
13 августа, 09:00
Виталий Уткин
1510206
цИрковь! Религиозный маразм зашкаливает
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