https://ria.ru/20200813/1575185086.html
"Москва.Backstage". Капремонт дома: руководство для собственников
Капитальный ремонт жилого дома – процесс многоэтапный, длительный и требующий особого внимания как со стороны его исполнителей, так и со стороны жителей. Можно ли отказаться от ежемесячных взносов? Стоит ли собственникам заводить спецсчет для самостоятельного накопления средств на капремонт? Какие льготы могут получить москвичи?
2020-08-13T14:00
2020-08-13T14:00
москва. backstage
подкаст
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"Москва.Backstage". Капремонт дома: руководство для собственников
Капитальный ремонт жилого дома – процесс многоэтапный, длительный и требующий особого внимания как со стороны его исполнителей, так и со стороны жителей. Можно ли отказаться от ежемесячных взносов? Стоит ли собственникам заводить спецсчет для самостоятельного накопления средств на капремонт? Какие льготы могут получить москвичи?
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575185242_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_7924ddd53cc3475ac89a6a80136740f6.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
"Москва.Backstage". Капремонт дома: руководство для собственников
Капитальный ремонт жилого дома – процесс многоэтапный, длительный и требующий особого внимания как со стороны его исполнителей, так и со стороны жителей. Можно ли отказаться от ежемесячных взносов? Стоит ли собственникам заводить спецсчет для самостоятельного накопления средств на капремонт? Какие льготы могут получить москвичи?