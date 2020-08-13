"Москва.Backstage". Капремонт дома: руководство для собственников

Как определяются сроки капитального ремонта для конкретного дома? Почему дома в одном районе могут ремонтировать с разницей в несколько лет? Какие работы входят в капремонт и могут ли жители повлиять на их перечень? Куда обращаться собственникам в случае замечаний к итогам работ?