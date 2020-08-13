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Москва. Backstage
Это подкаст Москва. Backstage. Здесь мы говорим о том, как устроено коммунальное закулисье столицы. Разбираемся, какие службы обеспечивают жизнедеятельность города, и узнаем об интересных особенностях их работы.
https://ria.ru/20200813/1575185086.html
"Москва.Backstage". Капремонт дома: руководство для собственников
Капитальный ремонт жилого дома – процесс многоэтапный, длительный и требующий особого внимания как со стороны его исполнителей, так и со стороны жителей. Можно ли отказаться от ежемесячных взносов? Стоит ли собственникам заводить спецсчет для самостоятельного накопления средств на капремонт? Какие льготы могут получить москвичи?
2020-08-13T14:00
москва. backstage
подкаст
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"Москва.Backstage". Капремонт дома: руководство для собственников
Капитальный ремонт жилого дома – процесс многоэтапный, длительный и требующий особого внимания как со стороны его исполнителей, так и со стороны жителей. Можно ли отказаться от ежемесячных взносов? Стоит ли собственникам заводить спецсчет для самостоятельного накопления средств на капремонт? Какие льготы могут получить москвичи?
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575185242_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_7924ddd53cc3475ac89a6a80136740f6.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

"Москва.Backstage". Капремонт дома: руководство для собственников

14:00 13.08.2020
456
Москва. Backstage
"Москва.Backstage". Капремонт дома: руководство для собственников
Вчера, 14:00
Капитальный ремонт жилого дома – процесс многоэтапный, длительный и требующий особого внимания как со стороны его исполнителей, так и со стороны жителей. Можно ли отказаться от ежемесячных взносов? Стоит ли собственникам заводить спецсчет для самостоятельного накопления средств на капремонт? Какие льготы могут получить москвичи?
Как определяются сроки капитального ремонта для конкретного дома? Почему дома в одном районе могут ремонтировать с разницей в несколько лет? Какие работы входят в капремонт и могут ли жители повлиять на их перечень? Куда обращаться собственникам в случае замечаний к итогам работ?
Обо всех тонкостях капитального ремонта жилого сектора столицы и об участии жителей в процессе работ рассказывают заместители генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Станислав Насимов и Илья Байдужий.
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Москва. BackstageПодкаст
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