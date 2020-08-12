Специалисты проведут исследования умерших в Северном Тушино уток

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Специалисты проведут лабораторные исследования умерших в Северном Тушино уток на заразные болезни животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Ранее в СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что в Северном Тушино массово гибнут утки, фото и видео с мертвыми птицами местные жители публикуют в социальных сетях.