https://ria.ru/20200812/1575881534.html
Специалисты проведут исследования умерших в Северном Тушино уток
Специалисты проведут лабораторные исследования умерших в Северном Тушино уток на заразные болезни животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T11:36
2020-08-17T11:38
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общество
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Специалисты проведут лабораторные исследования умерших в Северном Тушино уток на заразные болезни животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее в СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что в Северном Тушино массово гибнут утки, фото и видео с мертвыми птицами местные жители публикуют в социальных сетях.
"Специалистами ГБУ "Московское объединение ветеринарии" отобраны павшие утки для проведения лабораторных исследований на заразные болезни животных", - рассказали в пресс-службе.