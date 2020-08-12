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Тюменская область
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Тюменский губернатор готов одним из первых привиться от коронавируса
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о готовности в первых рядах вместе с врачами сделать прививку от коронавируса. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-13T11:28
тюменская область
александр моор
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
александр моор, общество

Тюменский губернатор готов одним из первых привиться от коронавируса

11:26 12.08.2020 (обновлено: 11:28 13.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ/ТЮМЕНЬ, 12 авг – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о готовности в первых рядах вместе с врачами сделать прививку от коронавируса.
Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм". Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.
"Безусловно, я доверяю нашим ученым, поскольку вакцина зарегистрирована и официальные лица утверждают о ее безопасности. Первые категории, которые должны быть привиты вакциной от коронавируса, – врачи. Я готов вместе с ними эту прививку поставить", - заявил Моор журналистам.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Вчера, 20:30Сказано в эфире
"Им очень обидно". Чем не устроила Запад российская вакцина против COVID Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik предложили свои объяснения западной критики в адрес российской вакцины против коронавируса.
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Тюменская областьАлександр МоорОбщество
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