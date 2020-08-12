Тюменский губернатор готов одним из первых привиться от коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ/ТЮМЕНЬ, 12 авг – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о готовности в первых рядах вместе с врачами сделать прививку от коронавируса.
Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм". Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.
"Безусловно, я доверяю нашим ученым, поскольку вакцина зарегистрирована и официальные лица утверждают о ее безопасности. Первые категории, которые должны быть привиты вакциной от коронавируса, – врачи. Я готов вместе с ними эту прививку поставить", - заявил Моор журналистам.
Вчера, 20:30Сказано в эфире"Им очень обидно". Чем не устроила Запад российская вакцина против COVID Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik предложили свои объяснения западной критики в адрес российской вакцины против коронавируса.