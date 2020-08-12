Тюменский губернатор готов одним из первых привиться от коронавируса

"Им очень обидно". Чем не устроила Запад российская вакцина против COVID Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik предложили свои объяснения западной критики в адрес российской вакцины против коронавируса.