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Симоньян раскрыла детали задержания стрингеров Ruptly в Белоруссии
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассказала подробности задержания стрингеров видеоагентства Ruptly в Белоруссии. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-13T00:04
маргарита симоньян
минск
белоруссия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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маргарита симоньян, минск, белоруссия, общество

Симоньян раскрыла детали задержания стрингеров Ruptly в Белоруссии

23:55 12.08.2020 (обновлено: 00:04 13.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассказала подробности задержания стрингеров видеоагентства Ruptly в Белоруссии.
Она опубликовала в своем Telegram-канале скриншот сообщения от одного из журналистов.
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"Сегодня, судя по всему, началась охота на ведьм. К двоим стрингерам уже пришла милиция. Все семейные журналисты в редакции решили повывозить семьи подальше", — говорится в публикации.
Главный редактор добавила, что двое других стрингеров Ruptly — Сергей Каменетский и Александр Ковалев — четвертые сутки не выходят на связь.
"Ребята снимали выход из участков во время голосования. В 8:46 утра мы получили сообщение с одним словом: "Задержали". Где они и что с ними — мы до сих пор не знаем", — написала Симоньян.
Она подчеркнула, что в списках задержанных МВД фамилий стрингеров нет.
Еще одну девушку продержали в камере двое суток и отпустили.
"Вот как она описала происходившее: "По протоколу место задержания отличается от фактического. В женской камере на шесть человек находятся 37, в мужской — 50 человек. Спят по очереди. Еды нет, вода из-под крана. Всем дают от семи до 15 суток. Некоторых мужчин избивали", — написала Симоньян.
Главный редактор призвала немедленно освободить журналистов Ruptly, которые "легально и прозрачно работали в своей стране, освещая выборы своего президента".
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После президентских выборов в Белоруссии стало известно о задержании ряда журналистов российских изданий, либо сотрудничавших с ними: фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, журналиста Znak.com Никиты Телиженко, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов Sputnik Беларусь Евгения Олейника и Инны Гришук, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока.
Некоторым журналистам, после того, как их отпустили, запретили въезд в Белоруссию на пять лет.

Протесты в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция результаты не признала.
После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются четвертый день.
Для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержано около шести тысяч человек.
Протесты в Минске
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Маргарита СимоньянМинскБелоруссияОбщество
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