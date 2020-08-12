Симоньян раскрыла детали задержания стрингеров Ruptly в Белоруссии

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассказала подробности задержания стрингеров видеоагентства Ruptly в Белоруссии

Она опубликовала в своем Telegram-канале скриншот сообщения от одного из журналистов.

"Сегодня, судя по всему, началась охота на ведьм. К двоим стрингерам уже пришла милиция. Все семейные журналисты в редакции решили повывозить семьи подальше", — говорится в публикации.

Главный редактор добавила, что двое других стрингеров Ruptly — Сергей Каменетский и Александр Ковалев — четвертые сутки не выходят на связь.

"Ребята снимали выход из участков во время голосования. В 8:46 утра мы получили сообщение с одним словом: "Задержали". Где они и что с ними — мы до сих пор не знаем", — написала Симоньян.

Она подчеркнула, что в списках задержанных МВД фамилий стрингеров нет.

Еще одну девушку продержали в камере двое суток и отпустили.

"Вот как она описала происходившее: "По протоколу место задержания отличается от фактического. В женской камере на шесть человек находятся 37, в мужской — 50 человек. Спят по очереди. Еды нет, вода из-под крана. Всем дают от семи до 15 суток. Некоторых мужчин избивали", — написала Симоньян.

Главный редактор призвала немедленно освободить журналистов Ruptly, которые "легально и прозрачно работали в своей стране, освещая выборы своего президента".

После президентских выборов в Белоруссии стало известно о задержании ряда журналистов российских изданий, либо сотрудничавших с ними: фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, журналиста Znak.com Никиты Телиженко, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов Sputnik Беларусь Евгения Олейника и Инны Гришук, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока.

Некоторым журналистам, после того, как их отпустили, запретили въезд в Белоруссию на пять лет.

Протесты в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко , который набрал более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция результаты не признала.

После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются четвертый день.