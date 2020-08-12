https://ria.ru/20200812/1575718401.html
Женщина смешала два моющих средства во время уборки и умерла
В Великобритании у 34-летней женщины случился смертельный приступ астмы после того, как она смешала два моющих средства во время уборки. Об этом сообщает портал РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T23:42
2020-08-13T00:00
великобритания
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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великобритания, в мире
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
В Великобритании
у 34-летней женщины случился смертельный приступ астмы после того, как она смешала два моющих средства во время уборки. Об этом сообщает портал My London
.
Как рассказал босс Селии Сеймур, британка позвонила ему и сказала, что собирается помыть ванную комнату. Примерно через пять минут мужчина приехал к ней домой, где почувствовал сильный химический запах.
Они вышли на улицу, где у Сеймур начались проблемы с дыханием и она потеряла сознание.
Женщине вызвали скорую, ее реанимировали и отвезли в больницу. В клинике Сеймур ввели в медикаментозную кому. Состояние британки не улучшалось, и через четыре дня она умерла.
Как рассказала мать погибшей, экстренные службы подтвердили, что в ванной комнате был газ, образовавшийся после смешивания хлорсодержащего отбеливателя с еще одним чистящим средством — предположительно, для мытья унитазов.