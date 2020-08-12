Алиев поздравил Путина с регистрацией вакцины от коронавируса

"Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского партнерства во всех областях. И.Г.Алиев поздравил В.В.Путина с регистрацией российской вакцины от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.