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Алиев поздравил Путина с регистрацией вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого Алиев поздравил Путина с регистрацией... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-13T05:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, россия, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, в мире

Алиев поздравил Путина с регистрацией вакцины от коронавируса

23:28 12.08.2020 (обновлено: 05:10 13.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи
Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого Алиев поздравил Путина с регистрацией российской вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.
"Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского партнерства во всех областях. И.Г.Алиев поздравил В.В.Путина с регистрацией российской вакцины от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Лидеры двух стран обменялись мнениями по региональной проблематике в контексте обострения в июле обстановки на азербайджано-армянской государственной границе. Путин подчеркнул важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности.
До этого поздравительные послания направили Путину главы Казахстана - Касым-Жомарт Токаев, Аргентины - Альберто Фернандес и Палестины - Махмуд Аббас. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил российского посла.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанВ мире
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