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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575717968.html
Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии
Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны совместно с партнерами по "Люблинскому треугольнику" (Украина, Литва, Польша) назначить... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-13T05:11
протесты в белоруссии
петр порошенко
александр лукашенко
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белоруссия
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украина
в мире
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Попытка навязать внешнее управление.
99
Объявить проведение досрочных президентских выборов... Янукович уже объявлял, однако.
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63
польша
белоруссия
литва
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/149314/38/1493143866_0:567:1628:1483_1400x0_80_0_0_1f86bd527779980a5b708b12ed9584d1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр порошенко, александр лукашенко, польша, белоруссия, литва, украина, в мире

Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии

23:13 12.08.2020 (обновлено: 05:11 13.08.2020)
21462
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и президент Белоруссии Александр Лукашенко на территории мемориального комплекса возле ЧАЭС. 26 апреля 2017
Президент Украины Петр Порошенко и президент Белоруссии Александр Лукашенко на территории мемориального комплекса возле ЧАЭС. 26 апреля 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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КИЕВ, 12 авг - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны совместно с партнерами по "Люблинскому треугольнику" (Украина, Литва, Польша) назначить спецпредставителя по Белоруссии, который будет содействовать урегулированию ситуации в стране.
"Призываю украинскую власть в контакте с нашими партнерами по "Люблинскому треугольнику" назначить специального представителя по Белоруссии, который должен активно содействовать урегулированию ситуации и подтвердить стратегическую роль нашей страны в регионе", - говорится в заявлении Порошенко, которое обнародовано в Telegram-канале экс-президента.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
11 августа, 16:01Протесты в Белоруссии
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Он также призвал власти Белоруссии прекратить насилие, освободить заключенных и объявить досрочные президентские выборы в стране.
"Белорусская власть должна найти ответ на требования белорусского общества, которое стремится и готово к демократическим изменениям в стране… Считаю, что белорусской власти необходимо немедленно прекратить насилие против своих граждан, в то же время не допустить провокаций. Во-вторых, освободить из тюрем и мест содержания политических заключенных и мирных протестующих, прекратить политическое преследование оппонентов… Объявить проведение досрочных президентских выборов в Белоруссии с широким привлечением БДИПЧ ОБСЕ, Совета Европы", - добавил Порошенко.
Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. МВД Белоруссии сообщило, что в результате акций задержаны около 3 тысяч человек.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
10 августа, 18:05
Не надо придумывать "пиррову победу" Лукашенко
351686318206
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Протесты в БелоруссииПетр ПорошенкоАлександр ЛукашенкоПольшаБелоруссияЛитваУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Попытка навязать внешнее управление.
12 августа, 23:18
Арсений Новиков
8922006
Объявить проведение досрочных президентских выборов... Янукович уже объявлял, однако.
12 августа, 23:19
Von Stirliz
7960005
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