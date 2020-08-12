Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии

"Призываю украинскую власть в контакте с нашими партнерами по "Люблинскому треугольнику" назначить специального представителя по Белоруссии, который должен активно содействовать урегулированию ситуации и подтвердить стратегическую роль нашей страны в регионе", - говорится в заявлении Порошенко, которое обнародовано в Telegram-канале экс-президента.