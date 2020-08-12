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https://ria.ru/20200812/1575717821.html
В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 11 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T23:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:419:2720:1949_1400x0_80_0_0_56e0a5b7b6e2ce0c6b5c709f8b28d644.jpg
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом

23:04 12.08.2020 (обновлено: 23:34 12.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 11 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Таким образом, общее число умерших от COVID-19 достигло 4622.
Днем ранее сообщали о 12 скончавшихся.
По данным ВОЗ, за последние сутки в мире выявили 214 985 новых случаев заражения коронавирусом и 4835 летальных исходов.
Общее количество подтвержденных случаев инфицирования достигло 20 162 474, а число смертей — 737 417.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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