https://ria.ru/20200812/1575717664.html
В Москве задержали участника акции у посольства Белоруссии
Один из участников несогласованной акции у посольства Белоруссии в центре Москвы задержан, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T23:00
2020-08-12T23:00
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
москва
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575647290.html
Master Food На пенсії
"Гоньба" простите но уважаемые гр. РБ не стоит в РФ качать права и орать такое, гр УА орите у себя дома, россияне, вы не там живете, учитесь, работаете, вам чемодан вокзал и... Минск или Киев с песней Шнура - дорожная.
33
Виталик Р
Он вчера бегал раздавал интервью :)))
12
2
россия
москва
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры задержаний у посольства Белоруссии в Москве
Кадры задержаний у посольства Белоруссии в Москве.
2020-08-12T23:00
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Полицейские срывали плакаты у здания посольства Белоруссии в Москве
Полицейские срывали плакаты у здания посольства Белоруссии в Москве
2020-08-12T23:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, москва, белоруссия, в мире
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Один из участников несогласованной акции у посольства Белоруссии в центре Москвы
задержан, передает корреспондент РИА Новости.
Более 100 человек собрались вечером в среду напротив здания белорусской дипмиссии, выкрикивая политические лозунги. Участники акции развесили на ограде плакаты "Живе Беларусь", "Белорусы - мирные граждане". Они также организовали разложили цветы и зажгли свечи в знак солидарности с участниками митингов в Белоруссии
.
Спустя примерно два часа после начала акции полицейские обратились к ее участникам с призывом разойтись. "Уважаемые граждане, ваша акция не согласована с органами исполнительной власти, просьба разойтись", - произносили в громкоговоритель правоохранители.
После нескольких просьб полицейские стали оттеснять участников акции с тротуара на Маросейке в прилегающие переулки. Спустя час место акции опустело, полицейские сняли с ограды плакаты, потушили свечи. Один из участников акции, не желавший уходить, был задержан. Проход по тротуару, на котором шла акция, перекрыт, полиция просит пешеходов искать пути обхода.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов.
С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>