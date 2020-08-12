У посольства Белоруссии в Лондоне проходит мирная акция протеста

ЛОНДОН, 12 авг - РИА Новости. У здания посольства Белоруссии в Лондоне проходит мирная акция протеста в поддержку митингующих в Белоруссии, передаёт корреспондент РИА Новости.

Сначала около двухсот человек прошли по центру британской столицы от Парламентской площади в знак солидарности с протестами в Белоруссии после выборов президента страны. Затем колонна подошла к посольству Белоруссии, где участники пикета возложили розы к порогу белорусского дипведомства и высказали своё мнение о происходящем на родине.

К посольству пришли и те, кто стоял здесь в очереди на голосование, но так и не успел отдать свой голос.

"Я не успел проголосовать в воскресенье, возмущён тем, что сейчас происходит в Минске и в других городах страны. Идёт очень жестокое подавление протестов. Я здесь, потому что я за честные выборы", - сказал 20-летний студент Александр.

Многие собравшиеся считают, что действия президента Александра Лукашенко отбрасывают страну назад в политическом и экономическом плане. "Сейчас прекратятся все инвестиции, против Белоруссии будут введены санкции. Все это сильно отодвинет назад развитие нашей страны, это печально", - поделился своими мыслями с РИА Новости бизнесмен Сергей.

"Власть должна меняться, должны приходить новые лица. Мы за перемены", - объяснила своё участие в акции протеста офисная сотрудница Юлия.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов.

С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.