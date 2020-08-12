Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575717237.html
У посольства Белоруссии в Лондоне проходит мирная акция протеста
У здания посольства Белоруссии в Лондоне проходит мирная акция протеста в поддержку митингующих в Белоруссии, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T22:43
протесты в белоруссии
александр лукашенко
лондон
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147618/06/1476180643_0:248:3872:2426_1400x0_80_0_0_b2f7fbaea93cde70af093bd1e5fb3209.jpg
https://ria.ru/20200810/1575600237.html
https://ria.ru/20200811/1575647290.html
https://ria.ru/20200809/1575393405.html
1
лондон
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/147618/06/1476180643_0:248:3872:2426_1400x0_80_0_0_b2f7fbaea93cde70af093bd1e5fb3209.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/147618/06/1476180643_154:0:3719:2674_1400x0_80_0_0_6cadccb5225c02f2f428538fbd13d11a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/147618/06/1476180643_599:0:3273:2674_1400x0_80_0_0_b20205169dae789568b5abd22839ab30.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, лондон, минск, белоруссия, в мире

У посольства Белоруссии в Лондоне проходит мирная акция протеста

22:43 12.08.2020
775
© AP Photo / Tim IrelandСотрудники полиции Лондона
Сотрудники полиции Лондона
© AP Photo / Tim Ireland
ЛОНДОН, 12 авг - РИА Новости. У здания посольства Белоруссии в Лондоне проходит мирная акция протеста в поддержку митингующих в Белоруссии, передаёт корреспондент РИА Новости.
Сначала около двухсот человек прошли по центру британской столицы от Парламентской площади в знак солидарности с протестами в Белоруссии после выборов президента страны. Затем колонна подошла к посольству Белоруссии, где участники пикета возложили розы к порогу белорусского дипведомства и высказали своё мнение о происходящем на родине.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
10 августа, 18:05
Не надо придумывать "пиррову победу" Лукашенко
К посольству пришли и те, кто стоял здесь в очереди на голосование, но так и не успел отдать свой голос.
"Я не успел проголосовать в воскресенье, возмущён тем, что сейчас происходит в Минске и в других городах страны. Идёт очень жестокое подавление протестов. Я здесь, потому что я за честные выборы", - сказал 20-летний студент Александр.
Многие собравшиеся считают, что действия президента Александра Лукашенко отбрасывают страну назад в политическом и экономическом плане. "Сейчас прекратятся все инвестиции, против Белоруссии будут введены санкции. Все это сильно отодвинет назад развитие нашей страны, это печально", - поделился своими мыслями с РИА Новости бизнесмен Сергей.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
11 августа, 16:01Протесты в Белоруссии
"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии
"Власть должна меняться, должны приходить новые лица. Мы за перемены", - объяснила своё участие в акции протеста офисная сотрудница Юлия.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов.
С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
14400120
Обсудить 1
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоЛондонМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Кадры задержаний у посольства Белоруссии в Москве
В Москве задержали участника акции у посольства Белоруссии
Автомобиль скорой помощи в Белоруссии
В Гомеле умер задержанный на акции протеста
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минск
В Минске объяснили применение помповых ружей на акции протеста
Президент Украины Петр Порошенко и президент Белоруссии Александр Лукашенко на территории мемориального комплекса возле ЧАЭС. 26 апреля 2017
Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Задержанному в Минске россиянину грозит до пятнадцати лет тюрьмы
Протесты в Минске
Задержанных в Минске польских журналистов освободили
Певица Наташа Королева на концерте Песня года
"Что с Наташей?" Поклонники не узнали Королеву
Протесты в Минске
Освобожденный в Минске журналист Пегов собирается на медобследование
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Белорусские телеведущие массово уволились с госканалов в знак протеста
Фотография из Instagram-аккаунта Яны Рудковской
Яна Рудковская объяснила, как ей удалось измениться до неузнаваемости
Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи
Алиев поздравил Путина с регистрацией вакцины от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Глава МИД Чехии рассказал о рычагах давления на Лукашенко
Ситуация у метро Уручье стянут спецназ в Минске
Сторонники оппозиции беспрепятственно проводят акцию в центре Минска
Автомобиль, наехавший на белорусского милиционера в Барановичах
В Белоруссии попытались задавить уже второго милиционера
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Симоньян раскрыла детали задержания стрингеров Ruptly в Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Пригожин раскритиковал Спивакова за отказ от врученного Лукашенко ордена
04:38Отца, бросившего детей в Шереметьево, ограничили в родительских правах
04:16Вице-мисс "Чита-2019" погибла во время нелегальных гонок
04:05Прическу первоклассниц признали опасной
03:40Умер писатель Игорь Ефимов
03:23Эксперт рассказал, зачем блокировать функцию бесконтактной оплаты картой
03:21РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
03:16Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России
03:13В Белоруссии завершился четвертый день протестов
03:00Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске
02:49Дегтярев рассказал о "черствых чиновниках" в Хабаровском крае
02:40Названы признаки приближающейся смерти
02:38Трамп: демократы доставят больше проблем на выборах, чем РФ, Китай и Иран
02:34Помпео пригрозил РФ "огромной ценой" из-за слухов о "сделке" с талибами
02:28Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии
02:20Эксперт рассказал, почему опасны запрещенные сайты в режиме инкогнито
02:17США не решили, как реагировать на беспорядки в Белоруссии
02:08Психиатр рассказал, когда лень – признак серьезной болезни
01:58В Ираке рассказали о взрыве рядом с колонной международной коалиции
01:55Ученые узнали, как на самом деле выглядел художник Рафаэль Санти
Лента новостейМолния