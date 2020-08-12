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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575716780.html
В Минске объяснили применение помповых ружей на акции протеста
Спецназ вновь появился в районе станции метро "Уручье" в Минске, он оттеснил протестующих, применив для устрашения помповые ружья, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-13T00:01
белоруссия
протесты в белоруссии
минск
в мире
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Диктатор бесчинствует.
57
Интересно на каком стуле он сейчас сидит?
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6
белоруссия
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Кадры разгона протестующих с применением спецсредств в Минске
Разгон протестующих на пересечении Дзержинского и улицы Есенина с применением спецсредств
2020-08-12T22:29
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РИА Новости
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60
белоруссия, минск, в мире

В Минске объяснили применение помповых ружей на акции протеста

22:29 12.08.2020 (обновлено: 00:01 13.08.2020)
12309
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минск
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минск
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Спецназ вновь появился в районе станции метро "Уручье" в Минске, он оттеснил протестующих, применив для устрашения помповые ружья, передает корреспондент РИА Новости.
Если днем среди протестующих были в основном женщины, то вечером их сменили молодые мужчины в сторону, которые кричали "Уходи" и "Живет Беларусь". Ранее днем здесь стоял спецназ, но потом снялся с места.
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
Вчера, 21:18
В Минске ОМОН открыл огонь по людям, поддержавшим с балконов протестующих
Несколько групп спецназа появились на обеих сторонах проспекта Независимости, на проспекте снова появилась техника для перевозки людей.
При виде спецназа протестующие спустились в сторону вдоль проспекта. Спецназ на дальнем расстоянии применил для устрашения помповые ружья. Некоторые протестующие, уходя, бросали в сторону спецназа бутылки из урн, был слышен звон разбитого стекла. Прямых столкновений и задержанных нет.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>

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Протесты в БелоруссииБелоруссияМинскВ мире
Популярные комментарии
Диктатор бесчинствует.
12 августа, 22:41
agnenoce
18200037
Интересно на каком стуле он сейчас сидит?
12 августа, 22:48
ВАВиктор А
12600016
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