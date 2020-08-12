https://ria.ru/20200812/1575716780.html
В Минске объяснили применение помповых ружей на акции протеста
Спецназ вновь появился в районе станции метро "Уручье" в Минске, он оттеснил протестующих, применив для устрашения помповые ружья, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T22:29
2020-08-13T00:01
белоруссия
протесты в белоруссии
минск
в мире
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https://ria.ru/20200812/1575716108.html
agnenoce
Диктатор бесчинствует.
57
Виктор А
Интересно на каком стуле он сейчас сидит?
34
6
белоруссия
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры разгона протестующих с применением спецсредств в Минске
Разгон протестующих на пересечении Дзержинского и улицы Есенина с применением спецсредств
2020-08-12T22:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, минск, в мире