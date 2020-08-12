В Минске объяснили применение помповых ружей на акции протеста

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минск

МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Спецназ вновь появился в районе станции метро "Уручье" в Спецназ вновь появился в районе станции метро "Уручье" в Минске , он оттеснил протестующих, применив для устрашения помповые ружья, передает корреспондент РИА Новости.

Если днем среди протестующих были в основном женщины, то вечером их сменили молодые мужчины в сторону, которые кричали "Уходи" и "Живет Беларусь". Ранее днем здесь стоял спецназ, но потом снялся с места.

Несколько групп спецназа появились на обеих сторонах проспекта Независимости, на проспекте снова появилась техника для перевозки людей.

При виде спецназа протестующие спустились в сторону вдоль проспекта. Спецназ на дальнем расстоянии применил для устрашения помповые ружья. Некоторые протестующие, уходя, бросали в сторону спецназа бутылки из урн, был слышен звон разбитого стекла. Прямых столкновений и задержанных нет.

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