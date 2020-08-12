https://ria.ru/20200812/1575716451.html
"Что с Наташей?" Поклонники не узнали Королеву
Пользователи Instagram удивились изменениям во внешности певицы Наташи Королевы, снимок с которой опубликовала дизайнер-декоратор Татьяна Крыгина. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T22:14
2020-08-12T22:15
культура
шоу-бизнес
наташа королева (наталия порывай)
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https://ria.ru/20200613/1572872714.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, наташа королева (наталия порывай)
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Пользователи Instagram удивились изменениям во внешности певицы Наташи Королевы, снимок с которой опубликовала дизайнер-декоратор Татьяна Крыгина.
На фотографии они сидят на лавочке в загородном доме. Королева — в цветных солнечных очках и с челкой, которую она отстригла в конце июня.
Поклонники артистки отметили, что на снимке Наталья "не похожа на себя".
"Верните прежнюю Наташу", — написала abdieva_72.
"Все больше становится похожа на маму", — считает vera_kind.
"Я ее тут вообще не узнаю", — отметил другой комментатор.
"Что с Наташей?" — спрашивает gorbunova_vera6.
Некоторым пользователям не понравилась прическа певицы и ободок у нее на голове.
"Наташка, ну не идет тебе челка", — отметила lely.vv.
"Здесь что-то не то. <…> Да и вообще, на голову не надо всякие ленточки, бантики", — высказала свое мнение lilya1301_.
"Как старая школьница", — говорится в комментарии levchenko_natal
"Наташа, что у тебя с лицом? Пластика?" — интересуется golovina54.