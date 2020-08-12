Белорусские телеведущие массово уволились с госканалов в знак протеста

Происходящему в республике она дала характеристику ненормативной лексикой, отметив, что вела программу об этикете и может выступать в этом вопросе экспертом. "Белорусы, держитесь, вы заслуживаете быть счастливыми! И живыми! Силовики, остановитесь!" — написала она.

"Это была детская мечта, которой я посвятил десять лет. Начиная с видеомонтажа на ОНТ, и заканчивая прямыми эфирами на "Беларусь — 1". Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы", — написал Козлович.