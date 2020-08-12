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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575716268.html
Белорусские телеведущие массово уволились с госканалов в знак протеста
Несколько белорусских телеведущих сообщили об увольнении с государственных каналов. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T23:39
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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Молодцы журналисты!
125
Они россияне а не украинцы или белорусы. Так что они дома, их забирать некуда. Если тебе что то не нравится в своей Украине, езжай в Польшу на грядки.
48
22
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

Белорусские телеведущие массово уволились с госканалов в знак протеста

22:07 12.08.2020 (обновлено: 23:39 12.08.2020)
15781
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Несколько белорусских телеведущих сообщили об увольнении с государственных каналов.
"Что стало с моей Беларусью? Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года... Я решил, что мой сегодняшний эфир на Беларусь — 1 был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам", — написал в Instagram ведущий популярного вечернего шоу Евгений Перлин.
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Позже еще одна известная белорусская телеведущая Ольга Бельмач с канала "Беларусь-1" объявила об увольнении. "Я больше не работаю на ТВ", — написала она в Facebook.
Происходящему в республике она дала характеристику ненормативной лексикой, отметив, что вела программу об этикете и может выступать в этом вопросе экспертом. "Белорусы, держитесь, вы заслуживаете быть счастливыми! И живыми! Силовики, остановитесь!" — написала она.
Телеведущий Сергей Козлович написал в Instagram, что принял решение об уходе из Агентства теленовостей, части крупнейшего белорусского государственного медиахолдинга.
"Это была детская мечта, которой я посвятил десять лет. Начиная с видеомонтажа на ОНТ, и заканчивая прямыми эфирами на "Беларусь — 1". Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы", — написал Козлович.
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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Молодцы журналисты!
12 августа, 22:09
АЕАрсен Енгибаров
42001280
Они россияне а не украинцы или белорусы. Так что они дома, их забирать некуда. Если тебе что то не нравится в своей Украине, езжай в Польшу на грядки.
12 августа, 22:23
Арсений Новиков
4120005
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